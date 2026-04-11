Cedeira adjudica la construcción de su centro de entrenamiento especializado

Recreación por ordenador de las instalaciones Concello

La firma Coto Estudios y Construcciones S.L. será la encargada de edificar el Centro de Adestramento Deportivo Especializado (CADE) de Cedeira, unas instalaciones “únicas” en la comarca, destaca el gobierno local, y que se ubicarán en una parcela de titularidad municipal situada junto al polideportivo y el campo de fútbol O Beco. El Ayuntamiento había sacado a licitación estos trabajos por 689.799,5 euros y un plazo de ejecución de un año, unas cifras que la adjudicataria ha bajado finalmente hasta los 671.550 y los siete meses.

Cabe recordar que, según la memoria del proyecto, el inmueble dispondrá de planta baja, primer piso y bajo cubierta. A pie de calle se situarán el vestíbulo y el área de recepción, con una zona de entrenamientos y aseos y vestuarios adaptados.

El primer piso albergará otro espacio con sauna y sección de musculación (además de vestuarios) y entrenamiento, mientras que el bajo cubierta se empleará como almacén. El edificio contará con 182, 196 y 117 metros cuadrados de superficie útil, respectivamente.

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Estas instalaciones, pensadas para la práctica deportiva de alto rendimiento, estarán equipadas con máquinas específicas para remo y triatlón, “dúas disciplinas nas que Cedeira conta con destacados e destacadas deportistas que están a despuntar en competicións nacionais e mesmo internacionais”, apunta el Concello cedeirés. Para financiar la actuación, el Ayuntamiento gestionó en su momento una subvención de 344.899,75 euros del Fondo Adicional de Cooperación Local de la Xunta, que cubrirá la mitad de la inversión, aportando el resto con fondos propios.

Apuesta decidida

Desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda inciden en que esta actuación se enmarca en una hoja de ruta “que o goberno mantén desde hai anos” y que realiza una apuesta decidida por el apoyo al deporte en el municipio.

A este respecto, el Consistorio recuerda que se sacaron a contratación en los últimos días las obras para ampliar las instalaciones de la piscina municipal –las empresas interesadas en acometer los trabajos, por un importe de 583.924 euros, pueden presentar sus ofertas hasta el 4 de mayo–.

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También que se ha presentado una solicitud a Portos de Galicia para disponer de la concesión demanial para edificar nave de actividades náuticas, con el objetivo de dotar al club de remo local de unas instalaciones modernas y funcionales, valoradas en 312.612,50 euros.