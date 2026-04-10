Axenda cultural

A obra de Paula Carballeira que vén de gañar dous María Casares represéntase este sábado en Cedeira

Na axenda da fin de semana tamén está o primeiro encontro dos ‘Concertos de Primavera’ e unha conferencia do psicólogo e divulgador Alberto Soler sobre pantallas, redes e móbiles a idades temperás

Redacción
10/04/2026 20:41
Os protagonistas son anciáns que viven nunha residencia
Os protagonistas son anciáns que viven nunha residencia
Cedida
Este sábado 11 en Cedeira estréase o ciclo de ‘Concertos de Primavera’, ás 12.30 no parque de San Isidro, e a axenda cultural continúa ás 19.00 horas no auditorio municipal coa obra para público familiar ‘Berenguela na gaiola’. A peza, unha coprodución de Xarope Tulú e Galeteatro, co Centro Dramático Galego e o Festival Internacional de Teatro de Carballo –FIOT–, vén de gañar esta mesma semana dous premios María Casares, á Mellor Adaptación, pola fenesa Paula Carballeira, e Mellor Espectáculo Infantil.

Antes destes galardóns, a proposta, para a que se poderán mercar entradas (ao prezo de 2,50 euros) na billeteira do teatro dende as 18.00 horas, xa gañara o certame Manuel María de proxectos teatrais.

Berenguela é unha anciá que vive nunha residencia, da que foxe constantemente pensando en voltar á súa aldea. Neste centro vive coa súa amiga Aurora, que atopa a vantaxe de poder ser quen ela queira no feito de non recordar ben a súa identidade. Outro compañeiro é Tomás, que tamén compón esta historia baseada na obra de Manuel María ‘Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela’.

No mesmo escenario, o domingo, ás 11.30 horas, o psicólogo e divulgador Alberto Soler impartirá a conferencia “Pantallas, redes e móbiles na infancia e na adolescencia”, organizada polo Concello de Cedeira.

Te puede interesar

Os protagonistas son anciáns que viven nunha residencia

A obra de Paula Carballeira que vén de gañar dous María Casares represéntase este sábado en Cedeira
Redacción
Piscina municipal cedeiresa

Sale a licitación la ampliación de la piscina municipal de Cedeira
Redacción
Fotograma del documental 'A rebelión da lectura', de Asun G. Losada y Alma Alonso

El documental ‘A rebelión da lectura’ se proyecta este mes en Fene, Cedeira, As Pontes y Mañón
Redacción
Parte del alumnado implicado en el proceso

Cedeira se beneficia de ayudas para sus presupuestos participativos
Redacción