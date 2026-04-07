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Cedeira

Sale a licitación la ampliación de la piscina municipal de Cedeira

El contrato cuenta con una partida presupuestaria de 583.924 euros, de Concello y Diputación

Redacción
07/04/2026 21:00
Piscina municipal cedeiresa
Piscina municipal cedeiresa
Concello
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El Concello de Cedeira ha sacado a licitación las obras de la ampliación de la piscina municipal, un proyecto que supera el medio millón de euros y que es resultado del convenio de colaboración firmado entre Concello y Diputación, por el cual el organismo provincial asume la cuantía de 300.000 euros y la administración local los 280.000 euros restantes, hasta alcanzar la cifra de 583.924 euros, por los que la actuación sale a contratación pública.

El plazo de presentación de las ofertas finaliza el próximo 4 de mayo y las condiciones se encuentran ya publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Pantalla de las instalaciones cedeiresas

Cedeira se suma a la red estatal de piscinas inteligentes de la Federación de Natación

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Las infraestructura supone la ampliación de la piscina, de 16 metros de largo, se amplificará por la fachada este hasta alcanzar los 25 metros de largo, con una mejora también de la zona anexa al vaso y de la eficiencia energética.

La intervención incluye la edificación de nuevos muros, que sustentarán la nueva cubierta, con un fachada en el lado este de vidrio aislante, que permita el paso de luz natural a las instalaciones.

La actual piscina se inauguró hace ya unos 35 años y cuenta con un amplio número de usuarios, que se sitúan en torno a los 1.100, contando con lista de espera. Las medidas del vaso suponen una desventaja para el equipo de Natación Cedeira, que cuenta con más de 230 licencias y una destacada presencia en competiciones nacionales e internacionales, por lo que la futura piscina de 25 metros es una antigua aspiración del municipio.

Un momento de la rúbrica

Cedeira y Diputación firman el acuerdo para la reforma de la piscina

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El ejecutivo local gestionó la colaboración de la Diputación de A Coruña para poder llevar a buen puerto la actuación, pese a que en primer lugar el pleno de la corporación había aprobado por unanimidad, a comienzos de 2023, reclamar una nueva piscina con financiación a tres bandas, incluyendo a la Xunta. Finalmente, como señalan desde el Concello cedeirés, la administración autonómica no respondió a la petición, por lo que se optó por adoptar la solución de la ampliación contando con el apoyo provincial.

Inversiones en instalaciones deportivas

La actuación en la piscina municipal se enmarca, tal y como explicó el alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda, en un plan de mejora de infraestructuras “para corresponder o excelente traballo que fan os clubs da localidade e á participación das escolas municipais”.

En los últimos años se acometieron obras como el pavimento del polideportivo, nuevos marcadores, canastas y tatami, el césped artificial de O Beco, calderas más modernas para la piscina, ampliación del gimnasio, adquisición de nuevas máquinas, cierre y obras en las pistas de pádel o el avance de las canastas y de la pista de baloncesto de Floreal, entre otras.

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