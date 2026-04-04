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Cedeira

Cedeira se beneficia de ayudas para sus presupuestos participativos

Cedeira afronta así el coste de la formación y de la campaña divulgativa de la sexta edición de los Orzamentos Participativos Escolares que se está desarrollando actualmente

Redacción
04/04/2026 21:02
Parte del alumnado implicado en el proceso
Parte del alumnado implicado en el proceso en una anterior edición
Concello
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El Concello de Cedeira se ha visto beneficiado de una ayuda de 8.000 euros procedentes de la convocatoria ‘Proyectos Juventud 2025/2026’ de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es una de las 30 localidades de todo el Estado que recibió este apoyo, establecido por la Comisión de Juventud e Infancia de la FEMP, a través de un convenio con el Injuve, con el objetivo de impulsar el avance de los servicios destinados a la población infantil y juvenil. Se financiarán proyectos que tuvieran como finalidad la generación de nuevas fórmulas de participación, promover una ciudadanía activa y mejorar las capacidades de las personas jóvenes para poner en marcha actividades y proyectos de su interés, ejecutados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Cedeira podrá afrontar así el coste de la formación y de la campaña divulgativa de la sexta edición de los Orzamentos Participativos Escolares que se está desarrollando actualmente y en la que participan este año todos los cursos de ESO, Bachillerato y el CM de Mantenimiento Electromecánico del IES Punta Candieira, así como el plantel docente.

Durante el mes de marzo se recogieron un total de 116 proyectos –109 del alumnado y 7 del profesorado–, que ahora tendrán que ser evaluados por el personal municipal para comprobar su viabilidad antes de someterse al criterio de la asamblea.

Entre las propuestas se encuentran cuestiones de movilidad, bienestar animal, deporte y turismo activo, medioambiente y regeneración urbana, memoria histórica, ocio y cultura, entre otras.

Ahora se están analizando para incorporar a la asamblea –21 de mayo– en la que se votarán las que irán a pleno, que sean competencia municipal y factibles técnica y económicamente dentro de la cuantía de 20.000 euros –cifra destinada a este debate–.

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