Alicia Freire impartirá un curso de escritura creativa en Cedeira, en cuatro días entre abril y mayo
La autora de novelas que recuperan su memoria familiar como ‘Lo que vuelve a tierra’ compartirá sus conocimientos en esta formación
La escritora, guionista y realizadora audiovisual Alicia Freire Vera impartirá el curso de escritura creativa ‘Fala memoria’, en cuatro sesiones de hora y media cada una, en la biblioteca municipal López Cortón de Cedeira. Esta propuesta, que requiere inscripción previa, se desarrollará los días 23 y 30 de abril y 14 y 28 de mayo.
Nacida en Montevideo, Alicia Freire, autora de novelas alrededor de su vida familiar como ‘Sobre el muro hasta que escampe’ y ‘Lo que vuelve a tierra’, es hija de un músico cedeirés emigrado a Uruguay, que por sí misma empezó a recuperar estas historias.
En relación con estos intereses, el curso enseñará a tirar del hilo de la memoria para la construcción de un relato, de manera que las personas participantes aprendan fórmulas para despertar su creatividad y escribir a partir de una imagen o una simple emoción, ya sea real o ficticia.
Esta iniciativa, que tendrá lugar de 17.00 a 18.30 horas en las fechas señaladas, está abierta a todo interesado el público a partir de los 18 años. Las personas que deseen participar deberán apuntarse en la propia biblioteca municipal, que dispone para el curso de plazas limitadas que se cubrirán por orden de inscripción.