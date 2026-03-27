Reparaciones del pavimento del casco viejo de Cedeira, a partir del lunes

Estado de las losas del casco viejo cedeirés en una imagen de archivo I Cedida

El gobierno de Cedeira informó de que, a partir del próximo lunes 30 de marzo, se acometerán una serie de reparaciones en el pavimento del casco viejo, por parte de la empresa que también realizó el estudio de las deficiencias de las losas –Centro Tecolóxico do Granito–.

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Las tareas implicarán la limitación del tráfico rodado y comenzarán por las calles adyacentes a la plaza de A Reitoral, por lo que estará cortado el tránsito por Santa María. El Concello pide a la ciudadanía que retiren los vehículos aparcados por la zona antes de que comiencen los trabajos.