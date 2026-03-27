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Cedeira

Reparaciones del pavimento del casco viejo de Cedeira, a partir del lunes

Las tareas supondrán restricciones en la circulación

Redacción
27/03/2026 18:15
Estado de las losas del casco viejo cedeirés en una imagen de archivo
Estado de las losas del casco viejo cedeirés en una imagen de archivo
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El gobierno de Cedeira informó de que, a partir del próximo lunes 30 de marzo, se acometerán una serie de reparaciones en el pavimento del casco viejo, por parte de la empresa que también realizó el estudio de las deficiencias de las losas –Centro Tecolóxico do Granito–.

El Centro Tecnológico del Granito estudia el casco viejo de Cedeira

Más información

Las tareas implicarán la limitación del tráfico rodado y comenzarán por las calles adyacentes a la plaza de A Reitoral, por lo que estará cortado el tránsito por Santa María. El Concello pide a la ciudadanía que retiren los vehículos aparcados por la zona antes de que comiencen los trabajos.

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