Cedeira saca adelante unas cuentas de 7,6 millones de euros para 2026

Vistas del municipio cedeirés Jorge Meis

El Concello de Cedeira ha aprobado un presupuesto de 7.628.874,31 euros para el presente 2026. El pleno dio luz verde a estas cuentas con los votos favorables de los grupos de gobierno, y el Consistorio remarca el incremento de casi el 11% con respecto a las de 2025, así como del 80% con respecto al apartado de inversiones.

El alcalde, Pablo Moreda, atribuyó este aumento a la salud financiera del Consistorio, respaldada por la liquidación del ejercicio anterior, el cual se cerró con un superávit de 1.045.717,29 euros. Incidió, asimismo, en que el saneamiento de las cuentas municipales se fundamentó en la reducción de la deuda y no en la recaudación de impuestos. “Presentamos un orzamento expansivo de 7,6 millóns de euros grazas a que saneamos as contas e logramos superávit”, aseveró el regidor.

Inversiones y subvenciones

Gracias a este escenario económico, el municipio movilizará algo más de 830.000 euros de fondos propios para inversiones. Entre las actuaciones prioritarias que destaca el ejecutivo cedeirés están la ampliación de la piscina municipal, diversas mejoras en infraestructuras deportivas, el acondicionamiento de parques y jardines, y el mantenimiento de caminos. A esta inversión se sumarán, expone el Concello, 474.000 euros del Plan Complementario del POS de la Diputación de A Coruña.

Los presupuestos para 2026 recogen también 269.800 euros para subvenciones dirigidas al tejido asociativo –con 120.000 de ellos para las entidades culturales y deportivas, 8.000 para las comisiones de fiestas, y diversos convenios nominativos con Protección Civil, Cruz Roja, Apader, ABAC, Pica Peixe, O Beco, A Crina, Mares de Cedeira, Arce y la Banda y Escola de Música–.

Moredada incidió en la reciente evolución económica del municipio, recordando lo ocurrido en 2024, cuando el Concello invirtió por encima de sus capacidades e incumplió temporalmente las reglas de estabilidad. Sobre aquel episodio y la posterior recuperación mediante una gestión “responsable”, el regidor aseveró que “foi un toque de atención, e en 2025 seguimos investindo unha cantidade importante, de máis de 922.000 euros, pero sen superar os límites. Nós garantimos que cada obra que se fai, pódese pagar, mantendo os servizos e blindando o futuro de Cedeira”, remarcó el alcalde.