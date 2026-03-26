Jorge Explosion presenta ‘Las historias detrás de las canciones’ en el Foro de la Praza Roxa de Cedeira

Jorge Muñoz Cobo con un vinilo de 'Doctor Explosion' Cedida

Jorge Muñoz Cobo, Jorge Explosion, presenta un show en solitario íntimo y personal en el que recorre su trayectoria vital y musical a través de canciones y relatos reales. Un formato cercano y poco habitual donde conviven temas nuevos –algunos adelantando el próximo disco de ‘Doctor Explosion’– con canciones antiguas y otras casi nunca interpretadas en directo, que se darán a conocer este sábado en la cervecería Foro, en la Praza Roxa de Cedeira. La fiesta de presentación contará además con el R&B de The Barefoots.

El espectáculo se construye como un viaje contado en primera persona. Cada canción da paso a recuerdos y episodios vividos que se encadenan sin artificios. El tono combina relato, humor e ironía, pero se aleja del concepto clásico de club de la comedia: no hay monólogos ensayados ni distancia, sino historias reales contadas de forma espontánea, tal como fueron. El humor aparece de forma natural, como parte del propio relato.

El título ‘Las historias detrás de las canciones’ no identifica un concierto al uso, sino que da nombre a un espectáculo distinto donde música y palabra se mezclan para contar un recorrido personal directo y sin imposturas.