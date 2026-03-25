Teatro

Unha coprodución leva a escena en Cedeira o conto de Carlos Labraña ‘O Carteiro de Ximaraos’

O Centro Dramático Galego e Monicreques de Kukas propoñen a representación desta historia gañadora do XIII Manuel María

Redacción
25/03/2026 16:02
'O carteiro de Ximaraos' baséase no texto do cedeirés Carlos Labraña
Cedida
O Centro Dramático Galego e Monicreques de Kukas coproducen ‘O carteiro de Ximaraos’, unha peza dirixida ao público familiar que se representará este sábado 28, ás 20.00 horas, no auditorio municipal de Cedeira. Esta obra baséase na historia homónima do escritor local Carlos Labraña, que gañou o XIII Premio Manuel María de Literatura Dramática, un texto que destaca a necesidade e pertinencia das relacións afectivas interxeracionais, tocando o asunto da enfermidade de Alzhéimer dende a sensibilidade e o respecto.

Unha hora antes do inicio da función poñeranse á venda as entradas, ao prezo de 2,50 euros, para gozar dunha proposta que permitirá aos nenos e nenas conectar coa historia sen dramatismos, grazas ao emprego dunha linguaxe próxima e orixinal.

O antigo carteiro da vila de Ximaraos é un dos protagonistas xunto ao seu neto, quen descobre unha morea de cartas esquecidas. A profesión do avó, que é un símbolo da comunicación case atemporal, serve para revalorizar comportamentos e accións tan sinxelas como a escoita, a paciencia e o coidado das persoas maiores.

Así pois, por medio desta proposta as familias poderán traballar emocións e sentimentos como a tristeza, o apego, o medo á perda ou as sensacións que produce o feito de observar cambios nos familiares e seres queridos.

