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Cedeira

Cedeira espera conseguir fondos Feader para proceder a la rehabilitación de tres lavaderos

El proyecto pretende la rehabilitación de los lavaderos de Beco, Malde y Tide

Redacción
22/03/2026 21:46
o beco
Lavadero de O Beco
Cedida
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El Concello de Cedeira solicitará financiación de los fondos Feader, a través del programa de Desarrollo Rural, para acometer el proyecto de rehabilitación de los lavaderos del Beco, Malde y Tide. Se trata de una actuación para la que el gobierno municipal ya había buscado el apoyo del plan de corrección de impactos paisajísticos del Instituto de Estudios del Territorio, sin éxito. Las obras tienen un presupuesto de 43.435,09 euros

El lavadero del Beco está en la parroquia de San Cosme de Piñeiro y los otros dos en la de Santa María de Régoa. Los tres presentan un estado avanzado de abandono y gran parte de sus estructuras están cubiertas por la vegetación, con sus canalizaciones atascadas y sin agua en algún caso. Las obras incluirán limpiar y rozar de maleza todas las construcciones, así como la reparación de las grietas y la sustitución de los elementos deteriorados.

Las construcciones del Beco y de Malde son fuentes y lavaderos, mientras que la de Tide es exclusivamente lavadero. En todos los casos son elementos singulares de la arquitectura popular, testigos de la vida social y los trabajos cotidianos de otros tiempos, espacios importantes en la memoria del vecindario, como hacen hincapié desde el Concello

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