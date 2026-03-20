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Cedeira

Eliminado un vertido de aguas residuales urbanas que afectaba a la ría de Cedeira

El foco provenía de un colector con una grieta en el paseo del río Condomiñas

Redacción
20/03/2026 19:00
Cedeira vistas
Vistas de la villa cedeiresa
Jorge Meis
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Augas de Galicia, el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, contribuyó recientemente a la eliminación de un vertido de aguas residuales urbanas que afectaba a la ría de Cedeira. El foco, ubicado en el paseo del río Condomiñas, fue localizado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) “no marco dos labores rutineiros de inspección que realiza nos concellos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa”, explican desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez.

Según la Xunta, el origen del derramamiento estaba en las filtraciones que se producían desde un colector de la red de aguas residuales municipal, “que tiña unha fenda nun dos seus pozos”. Una vez detectada la incidencia, los operarios de Augas de Galicia requirieron al Concello que solucionase el foco contaminante, al ser el titular y el responsable de la gestión.

Augas de Galicia contribuye a eliminar un vertido de aguas residuales al regato de Atios, en Valdoviño

Más información

Así las cosas, el gobierno local procedió a ejecutar “as accións correctoras necesarias” para poner fin a las filtraciones.

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