Eliminado un vertido de aguas residuales urbanas que afectaba a la ría de Cedeira

Vistas de la villa cedeiresa Jorge Meis

Augas de Galicia, el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, contribuyó recientemente a la eliminación de un vertido de aguas residuales urbanas que afectaba a la ría de Cedeira. El foco, ubicado en el paseo del río Condomiñas, fue localizado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) “no marco dos labores rutineiros de inspección que realiza nos concellos da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa”, explican desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez.

Según la Xunta, el origen del derramamiento estaba en las filtraciones que se producían desde un colector de la red de aguas residuales municipal, “que tiña unha fenda nun dos seus pozos”. Una vez detectada la incidencia, los operarios de Augas de Galicia requirieron al Concello que solucionase el foco contaminante, al ser el titular y el responsable de la gestión.

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Así las cosas, el gobierno local procedió a ejecutar “as accións correctoras necesarias” para poner fin a las filtraciones.