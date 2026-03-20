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Cedeira

Conciertos de primavera de la Banda de Música Vila de Cedeira

El ciclo tendrá como colofón una actuación especial como conmemoración del 30º aniversario de la agrupación

Redacción
20/03/2026 21:54
Concierto estival de Vila de Cedeira en imagen de archivo
Concierto estival de Vila de Cedeira en imagen de archivo
Emilio Cortizas
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La Banda de Música Vila de Cedeira tiene cerradas ya las actuaciones para varios sábados del próximo mes de abril y de mayo, dentro del ciclo Concertos de Primavera

La primera actuación será el sábado 11, en el Parque de San Isidro de la villa, a las 12.30 horas. Este mismo mes habrá otra oportunidad de disfrutar de la banda, el día 25, con la interpretación de distintas piezas en el Parque dos Patos, también a las 12.30 horas. Ya en mayo el escenario cambia a la Praza da Rectoral, con el mismo horario, y un concierto el día 9

El ciclo tendrá como colofón una actuación especial como conmemoración del 30º aniversario de la Banda de Música. Será a las 13.00 horas, en la Praza do Floreal, con un pasacalles previo. 

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