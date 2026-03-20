Conciertos de primavera de la Banda de Música Vila de Cedeira

Concierto estival de Vila de Cedeira en imagen de archivo Emilio Cortizas

La Banda de Música Vila de Cedeira tiene cerradas ya las actuaciones para varios sábados del próximo mes de abril y de mayo, dentro del ciclo Concertos de Primavera.

La primera actuación será el sábado 11, en el Parque de San Isidro de la villa, a las 12.30 horas. Este mismo mes habrá otra oportunidad de disfrutar de la banda, el día 25, con la interpretación de distintas piezas en el Parque dos Patos, también a las 12.30 horas. Ya en mayo el escenario cambia a la Praza da Rectoral, con el mismo horario, y un concierto el día 9.

El ciclo tendrá como colofón una actuación especial como conmemoración del 30º aniversario de la Banda de Música. Será a las 13.00 horas, en la Praza do Floreal, con un pasacalles previo.