Mejora de caminos rurales y red de saneamiento separativa en Cedeira

Estado actual de uno de los caminos, el de Esteiro Concello

El Concello de Cedeira anunció en los últimos días dos proyectos de mejora que afectarán a diversos puntos del municipio y que supondrán una inversión en su conjunto que supera los 173.000 euros.

El primero de ellos busca reparar tres caminos de la zona rural, que suman un recorrido de 3,2 kilómetros. Se trata de los viales de Esteiro, Ervellás y Pontigas –el primero en San Fiz y los otros dos en Régoa–. El Consistorio financiará esta intervención (81.496,98 euros, impuestos incluidos) a través de fondos propios, así como con cargo a las ayudas –de concurrencia no competitiva– del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que gestiona la Xunta.

Desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda explican que los tres caminos presentan “un firme moi deteriorado” con baches, por lo que las actuaciones estarán encaminadas a mejorar la superficie y la adherencia de los viales, repercutiendo así en una mejora de la seguridad vial para vehículos y peatones.

Las tareas incluyen, además, la limpieza de las cunetas, la instalación de las tuberías o pasos para salvar fosos, la reparación de los baches y la aplicación de un doble tratamiento superficial en la mayor parte de los viales, siendo triple en algunos puntos “para garantir a durabilidade da actuación”.

Pluviales y residuales

El segundo de los proyectos anunciado por el Consistorio cedeirés en los últimos días busca implantar redes separativas de recogida de aguas residuales y pluviales en la calle Moeche, ubicada en el casco urbano de la villa. La intervención pretende “superar os atascos que sofren as canalizacións neste punto en momentos de choivas intensas”, explica el gobierno local.

La inversión en este caso será de 91.556,67 euros (IVA incorporado) y se ejecutará con la ayuda del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia. La intervención también implicará la renovación de la carretera, “que se atopa bastante deteriorada e con fochancas”, además de la reposición del pavimento de las aceras. Este proyecto se suma otros similares ejecutados con anterioridad, como los acometidos en las calles Viveiro, Cerdido, María Mediadora y Regueiro, entre otros.