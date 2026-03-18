Lucía Aldao será a convidada da cuarta edición do Micro Aberto de Poesía en Cedeira
O encontro, nacido da man dunha persoa que só leva cinco anos vivindo na vila, destaca pola súa evolución e por encher un espazo antes baleiro neste territorio
O Chiringo de Cedeira será o escenario, por segundo ano consecutivo e despois do éxito da anterior convocatoria, do IV Micro Aberto de Poesía, unha iniciativa que conta co apoio da asociación Mestas Lgtbiq+ e que nesta edición traerá como artista convidada á poeta coruñesa Lucía Aldao. Ao encontro, que terá lugar este sábado 21, a partir das 13.00 horas e pechando cunha pinchada, pódese asistir simplemente para escoitar, para participar con versos propios ou alleos e tamén para o que poida xurdir despois de inspirarse con algúns dos libros que se poñerán a disposición do público.
“É un día moi bonito, que ademais despois se alonga porque quedamos moita xente compartindo unha bebida, conversando con música...”, valora Ánxela Lema, a impulsora deste evento que xurdiu porque “falando con amigas decateime de que non existía algo así, que non había un espazo propio para a poesía” dentro da vila, lembrou.
Esta organizadora leva cinco anos vivindo en Cedeira, un territorio no que “se fai moita vida de bar e a música ten moita presenza”, polo que a primeira edición (que, como a segunda, se celebrou no local de O Mástil) incluíu un pequeno concerto co obxectivo de atraer público. Non obstante, a resposta da xente fixo que non foran necesarios máis complementos, e nas seguintes edicións a poesía foi o centro.
“En todas houbo xente”, destaca Ánxela Lema sobre as tres edicións celebradas deste Micro Aberto de Poesía, mais, “a edición do ano pasado foi espectacular”, expresa, indicando que foi a convocatoria que non só tivo a maior afluencia de público senón tamén na que houbo máis cantidade de lecturas.
Aínda non se cumpriron os cinco anos de vida desta iniciativa, que pese a súa curta traxectoria destaca pola súa evolución. A proposta naceu da man de Ánxela Lema dun xeito “totalmente altruísta”, sendo ela a encargada de contactar coas poetas e incluso poñía do seu peto algún caché ou outros compromisos derivados do traballo de organización.
Xa con Mestas traballando no panorama sociocultural de Cedeira, unha asociación constituída como tal en marzo do 2025 e da que tamén forma parte a promotora, dende o propio colectivo xurdiu a idea de apoiar economicamente a cita, en particular nunha edición coma esta, na que a artista convidada “fai moita visibilidade LGBT”.
Convidadas
Dende o segundo ano, o encontro anímase convidando a poetas populares como Lucía Aldao, tamén coñecida por outros proxectos na súa faceta musical, que realizará dúas intervencións nesta cuarta edición do Micro Aberto de Poesía. A artista vén a Cedeira despois de Lorena Souto e Mario Regueira, así como de Andrea Nunes.