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Cedeira

Las obras de recuperación de la playa de A Madalena comenzarán a finales de mes

La inversión estatal asciende a 250.000 euros y palian los daños ocasionados por los últimos temporales

Redacción
18/03/2026 17:55
Visita de Juilo Abalde a la plaza de Cedeira
Visita de Juilo Abalde a la plaza de Cedeira
Cedida
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Los daños provocados por los temporales han repercutido en el estado de la playa de A Madalena, en el municipio de Cedeira, donde ahora se ejecutarán obras de emergencia para devolverla a su estado natural.

La actuación contará con una inversión de 250.000 euros, con cargo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y esta semana contó con la visita del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que, acompañado por el alcalde, Pablo Moreda, y el jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Carlos Gil, comprobó sobre el terreno los daños provocados por los temporales de los últimos meses y la soluciones que está previsto adoptar.

El Concello incide en que el proyecto "está aberto a suxestións"

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Durante la visita, Julio Abalde destacó la importancia de intervenir con rapidez para restaurar las defensas naturales de la zona del litoral. “Estamos a actuar con axilidade para reforzar as nosas praias, que son a mellor defensa natural fronte á erosión litoral agravada polos efectos do cambio climático”.

Las obras previstas consistirán, principalmente, en la reparación del encauzamiento del río y en la recolocación de arena, actuaciones destinadas a recuperar las condiciones naturales de la playa y garantizar así su capacidad de respuesta frente a futuros episodios de fuerte temporal.

Las tareas permitirán recuperar la funcionalidad de la playa como espacio natural, de uso público y también como elemento clave de protección frente a la erosión costera. Los trabajos comenzarán la finales de este mes y forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas por el Gobierno para reparar los daños ocasionados por los temporales en el litoral.

En este sentido, a Galicia se destinan 1.080.000 euros, de los 5,7 para toda España, distribuidos entre la provincia de A Coruña –760.000 euros– y la de Pontevedra –320.000 euros–. Cedeira es la única playa de la zona, que se completa en la Comunidad con las de Cee, Corcubión, Ézaro y Porto do Son.

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