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Cedeira

‘Capitán Mareas’ desembarcó en la lonja de Cedeira para informar al alumnado de la actividad pesquera

El alumnado del Nicolás del Río aprendió cómo llega el pescado de la lonja a la mesa

Redacción
18/03/2026 14:19
Actividad de vegalsa con alumnado del colegio de Cedeira en la lonja
Actividad de vegalsa con alumnado del colegio de Cedeira en la lonja
Cedida
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‘Capitán Mareas’, el programa educativo impulsado por Vegalsa-Eroski, desembarcó este martes en la lonja de Cedeira para promover el consumo de los productos del mar y dar a conocer la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la zona. 

De este modo, un total de 37 alumnos de 3º de primaria del CEIP Nicolás del Río tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que lleva a cano la flota pesquera de la Confraría de Pescadores de Cedeira de la mano de su encargado, Daniel García, y del subastador de la Lonja de Cedeira, Manuel Iglesias. 

Los niños y niñas pudieron conocer cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados y profundizar en la importancia de llevar una alimentación saludable y de consumir productos de temporada. 

Además, los escolares probaron una receta de hamburguesa de lubina –robaliza– y gambón, conociendo la preparación de mano del chef gallego de ‘A Artesa da Moza Crecha’, Lolo Mosteiro. 

Esta fue la cuarta parada de ‘Capitán Mareas’ en las lonjas gallegas tras su inauguración el pasado 10 de marzo en Ribeira. En esta segunda edición, ‘Capitán Mareas’ hará un total de 24 visitas para que 700 escolares gallegos y asturianos visiten su lonja más próxima: Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Porto de Vega son las 13 que participarán en el programa este 2026. 

Este proyecto impulsado por la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski cuenta con el respaldo de los Grupos de acción local de pesca: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo-A Guarda, GALP Sede de Fisterra, Ría de Muros-Noia: Costa Sostenible y Ceder Navia-Porcía. 

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