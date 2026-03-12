Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

Cedeira organiza un curso de monitor de ocio y tiempo libre, con una veintena de plazas

Se desarrollará del 21 de marzo al 27 de junio

Redacción
12/03/2026 19:07
El Concello de Cedeira organiza una formación de monitor de ocio y tiempo libre para lograr el primer nivel reconocido y exigido por la Xunta. Entre los requisitos, figura ser mayor de 18 años y estar en posesión del título de ESO, técnico auxiliar en FP o equivalentes.

El ejecutivo local explica que el curso se desarrollará entre el 21 de marzo y el 27 de junio en las instalaciones del CEIP Nicolás del Río, en horario de tarde los viernes y de mañana los sábados.

Las plazas disponibles ascienden a 20 y se adjudicarán por orden de inscripción. Aquellas personas interesadas en apuntarse en esta iniciativa del área de Promoción Económica pueden hacerlo a través de la Sede Electrónica o del Registro municipal.

