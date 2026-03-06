Mi cuenta

Dia do Naturalismo

‘Asalto Literario’ no Bar Pinzón de Cedeira cos escritores Rafael López Loureiro e Antón Cortizas

O encontro conmemora o Día do Naturalismo Galego

Redacción
06/03/2026 13:33
O Bar Pinzón, no concello de Cedeira, un “territorio recreativo de arte e cultura”, será o escenario do ‘Asalto Literario’ que realizarán este mesmo venres 6 os autores Rafael López Loureiro, co seu ‘No meu pequeno mundo’, e Antón Cortizas, con ‘Zoonetos’. 

As voces de ambos escritores serán conducidas por Diego Piñón, que guiará este acto con motivo do Día do Naturalismo Galego, organizado por Ao noroeste do Noroeste e Remo Revolución.

