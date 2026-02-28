Mi cuenta

Cedeira

La Xunta aportó en 2025 más de 521.000 euros a la Cofradía de Cedeira

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, analizó con representantes del pósito futuras vías de colaboración

Redacción
28/02/2026 17:47
Un momento de la visita a Cedeira de la conselleira do Mar
Un momento de la visita a Cedeira de la conselleira do Mar
Xunta
La titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, se desplazó este sábado al municipio de Cedeira para mantener un encuentro con representantes de la cofradía de pescadores Santa María do Mar. La responsable autonómica estuvo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, así como por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez. En la reunión tomó parte, asismismo, el regidor cedeirés Pablo Moreda.

La visita sirvió a la conselleira para conocer las necesidades actuales de la agrupación, así como para establecer futuras vías de colaboración entre ambas partes “que afonden no impulso da xestión pesqueira desta vila mariñeira”, apuntan desde el gobierno gallego.

Aneiros, en las instalaciones cedeiresas

Aneiros destaca la inversión de 775.000 euros en mejora de equipamientos en los pósitos

Villaverde recordó que el pasado ejercicio de 2025 el ejecutivo autonómico aportó a la entidad más de 521.000 euros –cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa)–, un “esforzo inversor” que permitió al pósito acometer diversas actuaciones. En este sentido, cabe señalar que las diversas ayudas se usaron para gestionar los recursos de la pesca costera artesanal, mejorar equipos, modernizar y acondicionar la nave de cajas, recuperar y regenerar los bancos marisqueros en los que trabaja la cofradía, así como financiar diversas actuaciones formativas destinadas a la capacitación de los profesionales del sector.

Cursos

Precisamente, hasta el próximo día 5 el pósito cedeirés impulsa el curso “Formación básica en seguridade marítima”, una acción que comenzó el pasado 20 de febrero y que busca dotar a las personas participantes de los conocimientos necesarios para organizar y controlar la seguridad y las emergencias a bordo.

Imagen de archivo de la sede de la Cofradía de Pescadores de Cedeira

Cedeira busca futuros marineros y la Cofradía ofrece cursos con interés para el sector

Entre los contenidos –la duración asciende a 70 horas, 25 de las cuales son de carácter práctico– figuran técnicas de supervivencia en el mar, conocimientos para la prevención y la lucha contra incendios, adopción de normas mínimas de competencias en primeros auxilios o responsabilidades sociales.

