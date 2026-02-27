Mi cuenta

Cedeira presenta el próximo jueves el proyecto del jardín litoral de A Magdalena

El Concello convoca una charla informativa en el auditorio, a las 19.00 horas

Redacción
27/02/2026 21:20
El Concello incide en que el proyecto "está aberto a suxestións"
El Concello incide en que el proyecto "está aberto a suxestións"
Concello
El Ayuntamiento de Cedeira presentará el próximo día 5 de marzo su proyecto de jardín litoral en la línea de la playa de A Magdalena, tras las obras de regeneración dunar que acometió el Ministerio de Transición Ecológica. 

Un instante de la visita de Julio Abalde, este miércoles, a Cedeira

Avanzan a buen ritmo las obras en la playa de A Magdalena de Cedeira

Más información

En este sentido, desde el ejecutivo local explican que se trata de un trabajo “aberto a suxestións”, por lo que se invita a los vecinos y vecinas a participar en la charla informativa que se celebrará en el auditorio (19.00).

El objetivo de esta intervención es fijar y retener la arena –las especies plantadas recientemente en la actuación del Gobierno “non están cumplindo todavía de forma eficaz”, incide el Concello, esta función–, mejorando al mismo tiempo la integración visual y paisajística de la zona.

A grandes rasgos, el jardín ocupará una superficie de 4.488 metros cuadrados, desde el CEIP Nicolás del Río hasta la de­sembocadura del Río da Veiga. El Consistorio expone que en esta zona están los restos de una fábrica de salazón, que se consolidarán para poner en valor, y que se plantarán diferentes especies arbustivas y de mata. También diferentes árboles como magnolios o cipreses, además de integrar dos chopos que están en la desembocadura del río.

