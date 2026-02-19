Mi cuenta

Teatro

“Reconversión”, un espectáculo de gran formato para adultos, con música en vivo, en Cedeira

La compañía Ibuprofeno Teatro propone este viernes 20 una historia sobre lo que supuso la lucha obrera de los años 70 y 80 para los trabajadores del astillero vigués y sus familias

Redacción
19/02/2026 11:18
Los actores también son músicos integrantes de una charanga
Diego Seixo
El auditorio municipal de Cedeira acogerá este viernes 20, a las 21.00 horas, el espectáculo con música en directo “Reconversión”, dirigido al público adulto. Esta obra escrita y dirigida por Santiago Cortegoso, de la compañía Ibuprofeno, explora lo que representó para los trabajadores del astillero vigués y sus familias la lucha obrera que tuvo lugar en las décadas de 1970 y 1980. 

La pieza se estrenó con Ibuprofeno Teatro hace un año y desde entonces recibió el premio del público en la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia y a mejor dirección en el Certame Nacional de Teatro Profesional Garnacha de Rioja. Una hora antes del inicio se empezarán a vender las entradas en taquilla, por 3,50 euros (reservas escribiendo al 649 876 614 o enrique.vazquez@cedeira.gal.

