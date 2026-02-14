Mi cuenta

Los estudiantes del Punta Candieira presentan proyectos a los presupuestos participativos de Cedeira

La sexta edición de este proyecto, pionero en Galicia, reserva 20.000 euros para las propuestas de la juventud

Redacción
14/02/2026 21:29
Parte del alumnado implicado en el proceso
La comunidad educativa del IES Punta Candieira de Cedeira se encuentra inmersa ya en el sexto proceso de los presupuestos participativos del Concello, una iniciativa pionera en Galicia que implica a la juventud de la localidad para decidir el destino de parte de las cuentas de la administración local. Así, decidirán a dónde van a parar un total de 20.000 euros, pudiendo presentar propuestas hasta el próximo 6 de marzo.

Es el alumnado de 4º de ESO el encargado de dinamizar el proceso, abierto a las votaciones de todo el centro. Los más jóvenes acaban de pasar por un periodo didáctico con varias sesiones, en las que recibieron información acerca del funcionamiento del Ayuntamiento y consejos para que sus ideas puedan llevarse a cabo.

Imagen de archivo del proceso de presupuestos participativos con el alumnado

Próximamente se impartirán en las aulas una serie de charlas para que sepan cómo canalizar sus iniciativas, que deben entregar mediante unos formularios en la Jefatura de Estudios del centro educativo.

En esta ocasión, las iniciativas deben de estar relacionadas con varias categorías: Medio ambiente e sostibilidade, Saúde e benestar y Patrimonio cultural e memoria democrática.

Calendario

El próximo 13 de marzo tendrá lugar una sesión para ordenar y clasificar las propuestas, en la que tomarán parte los delegados y el profesorado, para posteriormente, a finales de dicho mes, entregar los proyectos al personal técnico del Ayuntamiento, que se ocupará de comprobar que sean factibles técnica, jurídica y económicamente.

Ya en el mes de mayo, concretamente el día 21, se celebrará en la biblioteca escolar una asamblea de defensa de propuestas. Posteriormente, desde el Consistorio explican que se habilitará una urna y se abrirá un periodo de votación para escoger el proyecto que finalmente se presente al pleno de la corporación para su ejecución.

