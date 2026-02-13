Cedeira
Una nueva avería deja sin luz a 700 vecinos de Cedeira
Naturgy trabaja para restablecer el suministro, que se suma a los cortes derivados del problema en la subestación de Vilela
Día intenso de trabajo en el municipio de Cedeira para los operarios de Naturgy. Y es que, a la avería de madrugada en la subestación de Vilela, que dejó sin luz tanto a cedeireses como a vecinos y vecinas de Cerdido y Valdoviño, se suma ahora otra incidencia en una línea de la localidad, afectando al suministro de unos 700 clientes, confirman fuentes de la distribuidora.
En concreto, las interrupciones (en las que ya se trabaja) perjudican a las parroquias de Régoa (se vieron afectados los lugares de A Pardiñeira, Eiravedra y A Casanova), Cervo (Corredoira) y Cedeira (Lamelas), todas ellas sin suministro durante buena parte de la jornada.