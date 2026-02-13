Una nueva avería deja sin luz a 700 vecinos de Cedeira

Los cortes afectan a varias parroquias del municipio AEIG

Día intenso de trabajo en el municipio de Cedeira para los operarios de Naturgy. Y es que, a la avería de madrugada en la subestación de Vilela, que dejó sin luz tanto a cedeireses como a vecinos y vecinas de Cerdido y Valdoviño, se suma ahora otra incidencia en una línea de la localidad, afectando al suministro de unos 700 clientes, confirman fuentes de la distribuidora.

En concreto, las interrupciones (en las que ya se trabaja) perjudican a las parroquias de Régoa (se vieron afectados los lugares de A Pardiñeira, Eiravedra y A Casanova), Cervo (Corredoira) y Cedeira (Lamelas), todas ellas sin suministro durante buena parte de la jornada.