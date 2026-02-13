Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

Una nueva avería deja sin luz a 700 vecinos de Cedeira

Naturgy trabaja para restablecer el suministro, que se suma a los cortes derivados del problema en la subestación de Vilela

Verónica Vázquez
13/02/2026 17:55
Los cortes afectan a varias parroquias del municipio
AEIG
Día intenso de trabajo en el municipio de Cedeira para los operarios de Naturgy. Y es que, a la avería de madrugada en la subestación de Vilela, que dejó sin luz tanto a cedeireses como a vecinos y vecinas de Cerdido y Valdoviño, se suma ahora otra incidencia en una línea de la localidad, afectando al suministro de unos 700 clientes, confirman fuentes de la distribuidora.

El aviso de la incidencia fue recibido por Naturgy a las cuatro de la madrugada

Una avería en una subestación deja sin luz a 2.400 vecinos de Cedeira, Cerdido y Valdoviño

En concreto, las interrupciones (en las que ya se trabaja) perjudican a las parroquias de Régoa (se vieron afectados los lugares de A Pardiñeira, Eiravedra y A Casanova), Cervo (Corredoira) y Cedeira (Lamelas), todas ellas sin suministro durante buena parte de la jornada.

