Sin datos en Punta Candieira: el anemómetro de la estación de Cedeira sucumbe a los fuertes vientos

La estación de Punta Candieira está especialmente expuesta al viento y el salitre Jorge Meis

En las comarcas de Ferrol y Ortegal existen dos estaciones meteorológicas de referencia que suelen registrar las ráfagas de viento más llamativas, no solo de la zona, sino en ocasiones también de la comunidad e incluso de toda la Península.

La primera es la que está ubicada en Estaca de Bares, en el municipio de Mañón, que forma parte de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que esta misma semana dejó constancia de una racha que llegó a los 184,68 kilómetros por hora.

La otra es la que se encuentra en Punta Candieira, en Cedeira, cuyas mediciones en el mes de enero estuvieron entre las más altas, llegando a los 149 km/h el día 29. Sin embargo, un día más tarde, dejó de emitir datos a las 15.30 horas, cifrando su último registro en un golpe de viento de 99,9 km/h antes de que su anemómetro dijese que hasta ahí llegaba, tal y como confirman desde el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

A preguntas de este periódico, explican que el aparato meteorológico que utilizan para medir el viento en la estación está averiado por su exposición a las inclemencias del tiempo que, en estos meses, han sido especialmente duras en la zona. De hecho, inciden en que el pasado mes de diciembre ya se produjo un fallo en el sensor, en octubre fue el pluvímetro lo que se estropeó y en febrero de 2025 también hubo que reparar el captador de temperaturas.

Punta Candieira empezó a emitir datos en el verano de 2004 y estrenó en enero de 2005 su anemómetro, por lo que no se trata de un centro de registro en el que los años hayan hecho mella. No obstante, valoran desde MeteoGalicia, está ubicado en un lugar muy expuesto y tanto el viento, que ha sido extremo estas semanas, como la lluvia y el propio salitre, contribuyen a que necesite un mantenimiento más intenso que otras de la zona, como por ejemplo la de Cariño.

Por el momento, desde el organismo no pueden precisar cuándo volverá a registrar la velocidad del viento la estación cedeiresa, puesto que el equipo técnico de reparaciones es pequeño y muy alto su volumen de trabajo. Así que por ahora, la referencia para encontrar los récords de las ráfagas que traen consigo las borrascas “infinitas” de este 2026 habrá que ir a buscarla al punto más septentrional de nuestro mapa.