Susto en Cedeira por un fuego vinculado a una estufa
Sucedió en la mañana de este miércoles en la parroquia de San Román
Un pequeño incendio localizado en el tubo de una estufa de pellet ha movilizado este miércoles a un operativo de emergencias en el municipio de Cedeira, confirma el 112 Galicia. Además del aparato, una viga de madera resultó afectada a causa de las llamas.
En concreto, el fuego se produjo en una vivienda próxima a la DP-2201 a su paso por la parroquia de San Román de Montoxo y fue el inquilino quien se puso en contacto con la Central alertando de lo que estaba sucediendo.
Ocurrió en torno a las 7.15 horas y desde el 112 se movilizó al GES de Ortigueira, la Guardia Civil y Protección Civil de Cedeira, que acudieron al lugar para sofocar el fuego, airear la casa y comprobar que, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni materiales de relevancia.