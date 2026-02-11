Susto en Cedeira por un fuego vinculado a una estufa

El despliegue de emergencias en la vivienda afectada Protección Civil Cedeira

Un pequeño incendio localizado en el tubo de una estufa de pellet ha movilizado este miércoles a un operativo de emergencias en el municipio de Cedeira, confirma el 112 Galicia. Además del aparato, una viga de madera resultó afectada a causa de las llamas.

En concreto, el fuego se produjo en una vivienda próxima a la DP-2201 a su paso por la parroquia de San Román de Montoxo y fue el inquilino quien se puso en contacto con la Central alertando de lo que estaba sucediendo.

Ocurrió en torno a las 7.15 horas y desde el 112 se movilizó al GES de Ortigueira, la Guardia Civil y Protección Civil de Cedeira, que acudieron al lugar para sofocar el fuego, airear la casa y comprobar que, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales ni materiales de relevancia.