Rescatan a siete tripulantes de un pesquero que quedó a la deriva frente a la costa de Cedeira
El Helimer 402 recogió de camino hacia A Coruña a otro tripulante de una embarcación, que se había golpeado
Los siete tripulantes del pesquero “Itoitz” tuvieron que ser rescatados ayer por el pesquero “Abra de Muxía’” después de que su buque sufriese escorase y quedase a la deriva.
Según informaron fuentes de Salvamento Marítimo, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero “Abra de Muxía”.
En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.
Fue el propio patrón del pesquero el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.
Los siete tripulantes fueron posteriormente recogidos por el pesquero “Abra de Muxía”, encontrándose todos ellos en buen estado.
A las 12.28 horas, el Helimer 402 realizó la evacuación de las siete personas que se encontraban a bordo del pesquero “Abra de Muxía”, para su traslado al aeropuerto de A Coruña, donde tiene su base.
Evacuación de camino
Cuando regresaba a A Coruña, realizó asimismo una evacuación médica de un tripulante del pesquero “Hermanos Soage”, que se encontraba a 10 millas al norte de la Torre de Hércules y que había solicitado asistencia por un tripulante que se había golpeado en la cabeza. El Helimer 402 lo recogió para evacuarlo junto a los siete ocupantes del “Itoitz”.
Asimismo, el buque “María Pita” de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona donde se encontraba el pesquero, escorado y a la deriva, para evaluar la situación y continuar con el operativo. Se movilizó a personal de operaciones especiales de la Base de Fene, que fue trasladado por el Helimer 402, para estudiar las acciones que permitiesen achicar y hacer firme el remolque del pesquero. La emergencia fue coordinada por Salvamento de Fisterra y de A Coruña, dirigidos por Capitanía Marítima.