Rescatan a siete tripulantes de un pesquero que quedó a la deriva frente a la costa de Cedeira

Buque "Itoitz" que se encontraba a la deriva Salvamento marítimo

Los siete tripulantes del pesquero “Itoitz” tuvieron que ser rescatados ayer por el pesquero “Abra de Muxía’” después de que su buque sufriese escorase y quedase a la deriva.

Según informaron fuentes de Salvamento Marítimo, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero “Abra de Muxía”.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.

Los siete tripulantes fueron posteriormente recogidos por el pesquero “Abra de Muxía”, encontrándose todos ellos en buen estado.

A las 12.28 horas, el Helimer 402 realizó la evacuación de las siete personas que se encontraban a bordo del pesquero “Abra de Muxía”, para su traslado al aeropuerto de A Coruña, donde tiene su base.

Evacuación de camino

Cuando regresaba a A Coruña, realizó asimismo una evacuación médica de un tripulante del pesquero “Hermanos Soage”, que se encontraba a 10 millas al norte de la Torre de Hércules y que había solicitado asistencia por un tripulante que se había golpeado en la cabeza. El Helimer 402 lo recogió para evacuarlo junto a los siete ocupantes del “Itoitz”.

Asimismo, el buque “María Pita” de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona donde se encontraba el pesquero, escorado y a la deriva, para evaluar la situación y continuar con el operativo. Se movilizó a personal de operaciones especiales de la Base de Fene, que fue trasladado por el Helimer 402, para estudiar las acciones que permitiesen achicar y hacer firme el remolque del pesquero. La emergencia fue coordinada por Salvamento de Fisterra y de A Coruña, dirigidos por Capitanía Marítima.