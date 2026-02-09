Cedeira acometerá seis proyectos con cargo a los fondos del POS+ de la Diputación

Entrada al consistorio de Cedeira Emilio Cortizas

Varios municipios de las comarcas decidieron en los últimos días en qué invertirán los fondos procedentes del Plan POS+2026 de la Diputación.

Es el caso de Cedeira, en el que la corporación dio el visto bueno a destinar 659.883,99 euros a la financiación de gasto corriente, mientras que consigna 474.163,01 –correspondientes al POS Complementario– a la realización de seis proyectos diferentes. El que contará con más fondos es la mejora de los accesos y la corrección de las deficiencias en el grupo escolar de Saa. Así, con un presupuesto de 137.955,48 euros, se renovarán las escaleras, la balaustrada de cierre de la parcela y se reforzarán las estructuras de soporte forjado de la primera y segunda planta, realizando también mejoras en el suelo de madera.

Con cargo a estos fondos el Consistorio cedeirés acometerá, además, la ampliación de la red de saneamiento en Guillade, en la parroquia de San Román de Montoxo, así como en Veriño de Abaixo, en la de Régoa. Ambas intervenciones supondrán un desembolso de 127.201,53 euros.

El Concello instalará también la nueva fuente de A Marieta, que replicará a la que existía antiguamente en la plaza Ezequiel López (43.148,13 euros) y reformará el parque infantil de O Floreal, presupuestado en 77.920,06. Por último, con cargo al POS el ejecutivo local acometerá el proyecto de mejora de la red vial en Santallamar, Cordobelas, Magoira y Os Candales (87.937,81).

Gasto corriente

Por su parte, el pleno municipal de Pontedeume aprobó por unanimidad el destino de los 850.000 euros que dejará el plan provincial en la localidad. De esta cifra, 600.000 euros irán a parar a gasto corriente, mientras que la cuantía restante servirá para financiar dos obras en la zona rural del concello, una en la parroquia de Centroña y otra en Andrade. En el primer lugar se mejorará el Camino de Ventosa, por un importe de 200.000 euros, ampliando su ancho y su longitud. Para ello, explica el Consistorio, será preciso demoler el pavimento y muros existentes y construir otros nuevos, además de dotar al vial de nuevo firme.

En cuanto al lugar de Ogrobe, en Andrade, se invertirán unos 50.000 euros en la mejora del acceso y aglomerado del camino que discurre sobre el CEIP de Andrade y que conecta con las carreteras AC-151 y DP- 0906.

En el caso de Cariño, el municipio contará con una aportación total de 417.676,83 euros, de los que 143.360,82 se destinarán a gasto corriente. La cantidad restante, expone el Concello, se invertirá en la remodelación integral del campo de fútbol municipal –sustitución del césped, renovación de las canalizaciones y adquisición de nuevo equipamiento–.

Por último, el Consistorio de Moeche dio el visto bueno a la propuesta del ejecutivo para la distribución de los más de 363.000 euros correspondientes al POS+ 2026.

El Ayuntamiento dedicará a gastos corrientes un total de 176.898,69 euros, mientras que con los 186.229,06 se acometerán diversas actuaciones. Entre ellas figuran una nueva red de abastecimiento en los lugares de Trieiro, Pumariño y O Vilar. También la pavimentación de caminos en O Peneiro, Valdixe, O Pereiro y A Meixoeira y la adquisición de una trituradora forestal, un cortacésped y un remolque. Con cargo a estos fondos, el Concello modestino instalará un tendido eléctrico de baja tensión en el depósito de agua municipal.

En cuanto al Plan Complementario (90.768,85 euros), el Consistorio que dirige Beatriz Bascoy empleará esta aportación en una nueva red de agua en A Corveira y en la reforma de la instalación de la iluminación exterior del campo de fútbol