Cedeira adjudica por más de 8 millones de euros el servicio de recogida de basura

El servicio tendrá una vigencia de 10 años Cedida

El pleno cedeirés dio luz verde en su última sesión a la adjudicación –por un periodo improrrogable de 10 años– a la gestión del nuevo sistema de recogida de residuos sólidos y de la limpieza viaria, tareas encomendadas a la empresa Hallkuss Corporation por un valor de 8.171.738 euros.

Se trata de una cantidad por debajo del precio de partida que, además, incluye la instalación de colectores marrones y el uso de camiones de carga lateral, cuestiones que para el alcalde de la localidad, Pablo Diego Moreda Gil, supone que “a veciñanza vai ter unha recollida máis eficiente”, explicó el regidor.

En relación con la frecuencia, en la zona urbana se procederá a la recogida de envases ligeros dos días a la semana, mientras que de orgánicos seis.

En la zona rural la periodicidad será de 1 día y 2, respectivamente. El vidrio será una cuestión común, con retiradas cada 15 días, el doble que en el caso del papel. Estos tiempos se reducirían entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, momento de temporada alta en la localidad.

Desde el Concello recuerdan que en el caso de los voluminosos, un camión podrá pasar a por ellos previo aviso. Asimismo, están disponibles tanto el punto limpio fijo como el móvil, este último en la zona rural.