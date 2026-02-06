Mi cuenta

“As Alumnas” clausura en Cedeira los actos de “50 años de Libertad”

El subdelegado del Gobierno en A Coruña acudió a la representación de la obra de la fenesa Paula Carballeira

Redacción
06/02/2026 22:40
Celebración en Cedeira de los 50 años de España en Libertad
Cedida
Cerca de 200 estudiantes de ESO y Bachillerato participaron ayer en Cedeira en el acto de representación de la pieza teatral “As Almunas”, de la autora fenesa Paula Carballeira.

El acto, celebrado en el auditorio municipal, sirvió como cierre de las actividadess organizadas por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña en el marco de la programación en conmemoración de los “50 años de España en Libertad”.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, asistió a esta escenificación, junto al alcalde de Cedeira, Pablo Moreda.

Durante su intervención, Abalde destacó que “a cultura é unha ferramenta esencial para transmitir memoria, valores democráticos e espírito crítico ás novas xeracións”, e hizo hincapié en que esta obra “pon no centro a educación como base da liberdade, especialmente no caso das mulleres”.

La pieza, interpretada por Mónica Caamaño y Anabel Gago bajo la dirección de Fina Calleja, reconstruye el reencuentro de dos antiguas alumnas de la pedagoga coruñesa María Barbeito, y aborda cuestiones como la renovación pedagógica, la memoria histórica, el exilio interior y la sororidad.

“As Alumnas” fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2023 y con el Premio Follas Novas 2023 a la mejor obra de teatro.

Plan Veo

El subdelegado presentó también en la villa el Plan Veo, para garantizar la salud visual de la infancia y adolescencia, en la óptica Candieira. Acompañado de sus propietarios, puso en valor esta iniciativa del Gobierno, al que pueden adherirse los centros ópticos. La ayuda cubre hasta 100 euros por menor y por año y si el producto óptico tiene un coste inferior, la cuantía es asumida en su totalidad por el programa. En la comarca hay adheridos 37 establecimientos –15 en la ciudad naval, ocho en Narón, dos en Fene y dos en Cariño, entre otros concellos–

