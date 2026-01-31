Cedeira prevé recuperar el bajo de la plaza de la Rectoral para un espacio multiusos

Estado actual del local Concello

El Ayuntamiento de Cedeira ha puesto en marcha un plan para transformar el local situado en el subsuelo de la Plaza de la Rectoral, que actualmente apenas se utiliza como almacén, en un nuevo Centro Municipal de Innovación y Deporte.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el gobierno local ha tramitado una solicitud de subvención ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno que, de aprobarse, asumiría el 90% del coste total del proyecto, algo más de 195.000 euros.

Desde el Consistorio que dirige Pablo Moreda explican que el inmueble se proyectó originalmente en 2012 para albergar un mercado, aunque no llegó a cumplir esa función, permaneciendo infrautilizado durante más de una década. La propuesta actual busca cambiar situación, convirtiendo los 225 metros cuadrados de superficie útil en un espacio polivalente.

Cedeira y Diputación firman el acuerdo para la reforma de la piscina Más información

En este sentido, se prevé la creación de una gran sala diáfana de casi 137 metros cuadrados, versátil y adaptable para acoger desde conferencias hasta exposiciones. Además, las instalaciones contarán con oficinas, zona de almacenaje y aseos. Pese a ser un semisótano, el recinto goza de iluminación natural y ventilación gracias a su ubicación entre las calles Santa María y Estrela.

El presupuesto global de la actuación, con un plazo de ejecución estipulado en dos años, cubre tanto la propia reforma del local ( 95.000 euros), como la contratación de una técnica municipal que se encargará de dinamizar el espacio y atender a las personas usuarias. En estas instalaciones se prestarán “servizos de orientación e acompañamento deportivo, asesoramento para o emprendemento neste sector, organización de accións formativas, eventos e actividades e un programa de impulso ás mulleres deportistas”, expone el ejecutivo local.