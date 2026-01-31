Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira prevé recuperar el bajo de la plaza de la Rectoral para un espacio multiusos

La inversión, que ronda los 200.000 euros, se financiará en mayor parte con fondos del Gobierno central

Redacción
31/01/2026 18:55
Estado actual del local
Estado actual del local
Concello
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Ayuntamiento de Cedeira ha puesto en marcha un plan para transformar el local situado en el subsuelo de la Plaza de la Rectoral, que actualmente apenas se utiliza como almacén, en un nuevo Centro Municipal de Innovación y Deporte.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el gobierno local ha tramitado una solicitud de subvención ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno que, de aprobarse, asumiría el 90% del coste total del proyecto, algo más de 195.000 euros.

Desde el Consistorio que dirige Pablo Moreda explican que el inmueble se proyectó originalmente en 2012 para albergar un mercado, aunque no llegó a cumplir esa función, permaneciendo infrautilizado durante más de una década. La propuesta actual busca cambiar situación, convirtiendo los 225 metros cuadrados de superficie útil en un espacio polivalente.

Un momento de la rúbrica

Cedeira y Diputación firman el acuerdo para la reforma de la piscina

Más información

En este sentido, se prevé la creación de una gran sala diáfana de casi 137 metros cuadrados, versátil y adaptable para acoger desde conferencias hasta exposiciones. Además, las instalaciones contarán con oficinas, zona de almacenaje y aseos. Pese a ser un semisótano, el recinto goza de iluminación natural y ventilación gracias a su ubicación entre las calles Santa María y Estrela.

El presupuesto global de la actuación, con un plazo de ejecución estipulado en dos años, cubre tanto la propia reforma del local ( 95.000 euros), como la contratación de una técnica municipal que se encargará de dinamizar el espacio y atender a las personas usuarias. En estas instalaciones se prestarán “servizos de orientación e acompañamento deportivo, asesoramento para o emprendemento neste sector, organización de accións formativas, eventos e actividades e un programa de impulso ás mulleres deportistas”, expone el ejecutivo local.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Estado actual de la Torre de Borrás

De sanatorio a hotel boutique: una tercera vida para la Torre de Borrás de Fene
Verónica Vázquez
Marcide

El Marcide cierra año con 102.000 estancias hospitalarias y más de 15.000 ingresos
Montse Fernández
Visita de la conselleira a la lonja de Ferrol

La cofradía de Ferrol dispone ya de una fábrica de hielo de 1,5 toneladas
Xosé Fandiño
El ideal gallego

IEN por Europa organiza un curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos
Redacción