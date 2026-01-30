Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño

La presentadora e “influencer” vasca visitó Ferrolterra en plena borrasca

Marta Corral
Marta Corral
30/01/2026 20:11
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera
Instagram
La presentadora e “influencer” vasca Tania Llasera, con décadas de trayectoria en la televisión y más de un millón de seguidores en sus redes sociales, ha estado esta semana en Ferrolterra, disfrutando de Cedeira y Valdoviño a pesar de que la borrasca no dio mucha tregua e incluso le hizo pasar alguna noche “de asustar”. 

Así lo relató en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos y vídeos de su paso por la comarca en compañía de su amiga Leire Urzaiz, mentora estratégica vinculada a la cedeiresa Casa Malde, una preciosa vivienda rural en la que se hospedaron. 

“Hace mucho que no tenía un vuelo que me plantease vivir en mayúsculas”, empezaba su reflexión Llasera, a modo de resumen, acerca de su escapada gallega. Confesaba haber echado un bikini a la maleta en plan optimista, pero pronto un enero de alerta roja y “vientos huracanados” alejaba su propósito. 

No obstante, ni la lluvia ni el granizo —tampoco los apagones— impidieron que diese sus paseos por el monte, conociese algunos de los rincones más bonitos de la zona y se animase incluso a bailar la viral “Un beso” con desconocidas en O Mesón, no sabemos si antes o después de haber probado el licor café, como confirmó. 

Aseguró también que había comido “la mejor tortilla de patatas del mundo, que me hizo soñar despierta”, hecha en los fogones de la Taberna do Puntal. “Muchas gracias, Galicia, lo tuyo es calidad y calor humano”, finalizaba el texto con el que Tania Llasera acompañó al carrusel sobre su viaje a Ferrolterra, que tiene miles de “me gusta” y muchos comentarios de vecinas de la comarca. 

