La Xunta anima desde Cedeira a solicitar las ayudas del Fempa

Un momento de la visita a Juan García Pesca S.L. Cedida

La delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó en la jornada de este jueves al municipio de Cedeira para impulsar la participación del sector pesquero en la nueva convocatoria de ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa).

Durante una charla informativa celebrada en el pósito cedeirés y organizada por el Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, la representante autonómica recordó que el plazo para presentar proyectos a estas subvenciones –que cuentan con una dotación plurianual de 7,75 millones de euros hasta 2028– culmina el próximo lunes 16 de febrero.

En el encuentro, se ofreció una visión práctica a empresas, cofradías, Ayuntamientos y entidades asociativas sobre cómo elaborar correctamente los proyectos para acceder a financiación. En este sentido, Aneiros subrayó que estas ayudas están destinadas a fomentar la economía azul sostenible, mejorar las condiciones de trabajo y reforzar la innovación en la cadena de suministro.

Maquinaria avanzada

Para ilustrar el impacto real de estos fondos, la delegada territorial visitó posteriormente –en compañía del alcalde de Cedeira, Pablo Moreda– las instalaciones de Juan García Pesca S.L., una empresa local que resultó beneficiaria en una convocatoria anterior. Así las cosas, gracias a una aportación cercana a los 104.000 euros, la firma pudo ampliar su modelo de negocio creando una nueva línea de empaquetado de filete, lomo y colas.

Esta inversión permitió la adquisición de maquinaria avanzada: una termoselladora, un compresor, un detector de metales, un sistema de etiquetaje y pesaje, mangas de difusión textil, un carrito de transporte de ocho alturas, un descamador, así como mobiliario para mejorar las condiciones laborales del personal. Este proxecto mellorará a competitividade do sector pesqueiro, a dotación de infraestruturas empresariais, as condicións de traballo e propiciará a creación de emprego na zona”, declaró Aneiros.

Cabe recordar que la convocatoria actual se dirige a un amplio abanico de beneficiarios, que incluye desde cofradías de pescadores y sus federaciones, pequeñas y medianas empresas, administraciones locales hasta entidades sin ánimo de lucro.

En concreto, a través del GALP A Mariña Ortegal, la gestión de estos fondos implica a trece municipios costeros, a saber: Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañón, O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros y Ribadeo.