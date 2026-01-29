La Diputación lleva a la entidad Apader de Cedeira su programa inmersivo “Mergullando sen nos mollar”
Los usuarios conocieron el fondo marino a través de imágenes en 360 grados
El programa provincial “Mergullando sen nos mollar”, destinado a acercar el conocimiento del medio marino a las personas con discapacidad mediante el uso de tecnología de realidad virtual, llegó a la Asociación Apader de Cedeira.
La actividad permitió que los participantes pudiesen explorar el fondo de las costas gallegas a través de imágenes en 360 grados, “nunha experiencia inmersiva, accesible e adaptada ás súas necesidades”, explica la Diputación.
La responsable del área, Rosa Ana García, puso en valor el papel fundamental “que desempeñan as entidades sociais no territorio” y remarcó que “a aplicación da tecnoloxía á educación ambiental permítenos avanzar cara a modelos máis accesibles e adaptados á diversidade, favorecendo a participación plena das persoas con discapacidade en experiencias formativas e de sensibilización”.