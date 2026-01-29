Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

La Diputación lleva a la entidad Apader de Cedeira su programa inmersivo “Mergullando sen nos mollar”

Los usuarios conocieron el fondo marino a través de imágenes en 360 grados

Redacción
29/01/2026 17:50
Usuarios de Apader Cedeira durante la actividad
Usuarios de Apader Cedeira durante la actividad
Diputación
El programa provincial “Mergullando sen nos mollar”, destinado a acercar el conocimiento del medio marino a las personas con discapacidad mediante el uso de tecnología de realidad virtual, llegó a la Asociación Apader de Cedeira.

La actividad permitió que los participantes pudiesen explorar el fondo de las costas gallegas a través de imágenes en 360 grados, “nunha experiencia inmersiva, accesible e adaptada ás súas necesidades”, explica la Diputación.

Tecnología 3D para reconstruir el pasado: un inventario de 30 millones de años en la antigua mina de As Pontes

Más información

La responsable del área, Rosa Ana García, puso en valor el papel fundamental “que desempeñan as entidades sociais no territorio” y remarcó que “a aplicación da tecnoloxía á educación ambiental permítenos avanzar cara a modelos máis accesibles e adaptados á diversidade, favorecendo a participación plena das persoas con discapacidade en experiencias formativas e de sensibilización”.

