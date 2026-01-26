Cedeira combate la influencia de la pornografía con talleres educativos en las aulas

Uno de los talleres sobre educación sexual llevados a cabo con el alumnado cedeirés Concello

Ante la creciente preocupación por el acceso temprano a contenidos para adultos, Cedeira ha reforzado su estrategia educativa mediante un nuevo ciclo de talleres afectivo-sexuales. La iniciativa, gestionada por la Concejalía de Igualdade y financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia, busca ofrecer alternativas saludables frente a los discursos de desigualdad presentes en la pornografía.

“Las trampas de la pornografía” expóñense en Cedeira, no camiño cara outra sexualidade Más información

Las sesiones se llevaron a cabo con el alumnado de 3º a 6º de Primaria del CEIP Nicolás del Río, así como con la totalidad de los estudiantes de Secundaria y Formación Profesional del IES Punta Candieira. Además de trabajar con los menores, el proyecto incluyó formación específica para el cuerpo docente de ambos centros educativos.

Una de las sesiones con los menores Concello

Estos talleres corrieron a cargo de Prisma, una consultora especializada en igualdad. Sus expertas, Priscila Retamozo y Cristina Louzán, centraron las dinámicas de trabajo en desmontar los mitos sobre la sexualidad y en fomentar valores basados en la empatía, el diálogo y el respeto a los límites, contrarrestando así la “escuela” de violencia y deshumanización que a menudo supone el consumo de porno en internet.

La propuesta también supuso la celebración en la biblioteca, en la jornada del pasado viernes, de un acto abierto a la ciudadanía en el que se presentó el libro “Las trampas de la pornografía”, disponible al público en el Punto Lila de las instalaciones municipales. El evento contó con la edila responsable del área, Lucía Picos, que destacó la oportunidad que supuso esta cita para ofrecer a las familias herramientas y formación “para repensar a educación sexual que ofrecemos cando a pornografía parece terse imposto como a principal escola que ensina a deshumanizar os corpos e erotiza a violencia”.