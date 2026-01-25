Mi cuenta

Funciones teatrales

Cedeira y el teatro, un “affair” que continúa con el inicio este viernes del ciclo Fusa Guillén

En esta nueva edición participan compañías de Outes, Ferrol y Ortigueira, con obras gratuitas

Redacción
25/01/2026 22:35
La compañía Opaí Teatro, de Canido, representó “Fariña” para inaugurar las fiestas de San Vicente 2026 en Caamouco
La compañía Opaí Teatro, de Canido, representó "Fariña" para inaugurar las fiestas de San Vicente 2026 en Caamouco
Cedida
El ciclo de teatro aficionado Fusa Guillén, con el que el Concello de Cedeira rinde homenaje a una dramaturga clave para la vida cultural de la villa y particularmente por el impulso de este arte, empieza este mismo viernes en el auditorio municipal con la primera representación. Esta correrá a cargo de la compañía de la asociación cultural Terra de Outes, que fue seleccionada en el certamen junto a Opaí Teatro, de Ferrol, y O Bicho da Barra, de Ortigueira.

La cuarta edición del concurso Fusa Guillén, que se convocó el pasado mes de noviembre, se resolvió con la victoria de estos tres grupos teatrales que ahora protagonizan un cartel de actuaciones a desarrollar en el auditorio municipal de Cedeira, en todos los casos a las 20.30.

Programa

Este viernes 30 se estrena con el grupo de Outes, que propone su propia versión de una obra de Molière, “O doente imaxinario... daquela maneira”. Se trata de una historia en la que un criador de ganado bovino quiere casar a su hija con Florencio Carneiro, que se dedica al sector ovino y se acaba de licenciar en medicina. La trama se complica, en primer lugar, porque la afectada no está de acuerdo y posteriormente por las intervenciones de toda una serie de personajes.

La siguiente sesión, el viernes 6 de febrero, correrá a cargo de la compañía ferrolana Opaí Teatro, que presentará “Fariña”, una tragicomedia basada en la obra homónima de Nacho Carretero, que trata sobre la historia del narcotráfico en Galicia.

All you need is war” será la siguiente propuesta, el viernes 13, y vendrá de la mano de la compañía de Ortigueira O Bicho da Barra. En este caso firma la dramaturgia Agustín Bolaños, que realizó esta comedia partiendo de distintos textos teatrales con temática de guerra, utilizando el humor absurdo para hacer una crítica a los conflictos armados.

