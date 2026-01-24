Mi cuenta

Lleno absoluto en el primer estreno de O Balcón Teatro, con su propia producción en Cedeira

La compañía de Narón representó este mismo sábado "Cinzas ás cinzas" en un auditorio abarrotado

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
24/01/2026 23:01
La organización tuvo que parar la venta de pases debido a las reservas
La organización tuvo que parar la venta de pases debido a las reservas
Cedida
La compañía naronesa O Balcón Teatro, que llevaba un mes de residencia artística en el auditorio municipal de Cedeira gracias a la colaboración del Concello, no podría haber tenido mejor respuesta del público en el estreno de su primera producción, “Cinzas ás cinzas”. Para este debut, dirigido por Alex Rocha, que integra el grupo junto a Sandra Martínez, Uxía Muíño y Nelu Vermouth, los creadores seleccionaron un tema de actualidad sobre el que invitan a reflexionar, el “true crime”.

En la entrada ya se advertían los excelentes resultados, con una larga cola de personas interesadas que obligaron a retrasar el inicio de la función y que llenaron la capacidad de la sala, entre las entradas reservadas y las adquiridas en el momento. Un patio de butacas lleno para revisar, con la perspectiva de O Balcón, el gusto social por los crímenes.

A obra está protagonizada por catro compañeiros de piso, un deles sempre ausente

O Balcón Teatro revisita o ‘true crime’ na súa estrea debut: “Cinzas ás cinzas”

