Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Estreno teatral

La barrera entre interés y morbo es el centro del estreno absoluto de O Balcón, en Cedeira

Esta compañía naronesa estrena su primera producción, "Cinzas ás cinzas"

Redacción
23/01/2026 23:24
Los integrantes de O Balcón Teatro, Uxía Muíño, Alex Rocha (director), Sandra Martínez y Nelu Vermouth
Los integrantes de O Balcón Teatro, Uxía Muíño, Alex Rocha (director), Sandra Martínez y Nelu Vermouth
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La compañía naronesa O Balcón Teatro, integrada por Alex Rocha, Sandra Martínez, Uxía Muíño y Nelu Vermouth, estrena su primera pro­ducción, “Cinzas ás cinzas”, este sábado 24, a las 20.00 horas, en el auditorio de Cedeira. Las entradas cuestan 2,50 euros y se pueden adquirir en la taquilla desde una hora antes, o reservarse a través del WhatsApp del 649 876 614. 

El alumnado del IES Punta Candieira pudo disfrutar en primicia de un pase de esta obra, que propone reflexionar sobre el gusto de la sociedad actual por el llamado “true crime” y la delgada línea que separa el interés del morbo.

A obra está protagonizada por catro compañeiros de piso, un deles sempre ausente

O Balcón Teatro revisita o ‘true crime’ na súa estrea debut: “Cinzas ás cinzas”

Más información

Este estreno llega después de un mes de residencia artística en el auditorio local, con la colaboración del Concello: “Cedeira é pequena pero matona no eido cultural”, indica Nelu Vermouth.

Nelu Vermouth, actor: “É unha crítica do ‘true crime’, como público fomentamos o morbo”

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Universidad de Ferrol inaguración exposición Las primeras profesoras de la Complutense

Las profesoras pioneras de la Complutense, con tres gallegas entre ellas, expuestas en Ferrol
Redacción
Xulgado de Ferrol vista contra a sentenza de morte de Amada García

La verdad sobre el asesinato de Amada García será oficial 88 años después
X. Fandiño
Este caso se agrava para los estudiantes de 2º de Bachillerato que se presentan a las PAU

El alumnado pasa a la acción tras más de dos semanas sin clases de latín e italiano en el IES Concepción Arenal de Ferrol
Rita Tojeiro Ces
Imagen de una convocatoria anterior del colectivo Piruchela, en la parte trasera de su local

A la caza de los tesoros por Neda con la actividad intergeneracional "Xeocaching" del colectivo Piruchela
Redacción