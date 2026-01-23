La barrera entre interés y morbo es el centro del estreno absoluto de O Balcón, en Cedeira

Los integrantes de O Balcón Teatro, Uxía Muíño, Alex Rocha (director), Sandra Martínez y Nelu Vermouth Cedida

La compañía naronesa O Balcón Teatro, integrada por Alex Rocha, Sandra Martínez, Uxía Muíño y Nelu Vermouth, estrena su primera pro­ducción, “Cinzas ás cinzas”, este sábado 24, a las 20.00 horas, en el auditorio de Cedeira. Las entradas cuestan 2,50 euros y se pueden adquirir en la taquilla desde una hora antes, o reservarse a través del WhatsApp del 649 876 614.

El alumnado del IES Punta Candieira pudo disfrutar en primicia de un pase de esta obra, que propone reflexionar sobre el gusto de la sociedad actual por el llamado “true crime” y la delgada línea que separa el interés del morbo.

Este estreno llega después de un mes de residencia artística en el auditorio local, con la colaboración del Concello: “Cedeira é pequena pero matona no eido cultural”, indica Nelu Vermouth.