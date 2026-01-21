Mi cuenta

Educación sexual

“Las trampas de la pornografía” expóñense en Cedeira, no camiño cara outra sexualidade

As autoras Amada Traba, Priscila Retomazo e Chis Oliveira presentan a súa obra este venres

Redacción
21/01/2026 23:22
Unha das anteriores presentacións do libro, neste caso no Ateneo de Pontevedra
Unha das anteriores presentacións do libro, neste caso no Ateneo de Pontevedra
Cedida
“Las trampas de la pornografía. La sexualidad que deseamos” é o título do libro que asinan Amada Traba, licenciada en Ciencias Políticas e socióloga; Priscila Retomazo, politóloga especializada en Igualdade e Xénero, e Chis Oliveira, catedrática de Filosofía e doutora en Educación Afectivo Sexual. As autoras presentarán a obra este venres 23, ás 18.00 horas, na biblioteca municipal de Cedeira, presentadas pola concelleira de Igualdade, Lucía Picos. 

Este exemplar, cun contido que se enfoca ao traballo nas aulas, convida a adoptar unha perspectiva diferente, que en ocasións podería incluso resultar incómoda, co obxectivo de aproximarse a unha educación afectivo-sexual libre, crítica, consciente e feminista.

Así, pártese da premisa de que falar de sexualidade non pode corromper, senón educar e transformar. O libro constitúe un chamado á acción urxente, nun contexto no que a pornografía é a principal “escola” ao respecto, un modelo que non argumenta nada, que establece roles diferenciados para homes e mulleres, e que ademais erotiza a dominación e a violencia.

