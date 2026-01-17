Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira cierra filas con el sector pesquero ante el nuevo control europeo

El Concello ha emitido una declaración institucional y anuncia una concentración este lunes a las 16.00

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
17/01/2026 17:07
Pesqueros en el puerto cedeirés este mes de enero
Pesqueros en el puerto cedeirés este mes de enero
Jorge Meis
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Frente común en Cedeira para defender los intereses del sector pesquero. El Ayuntamiento ha realizado una declaración institucional –respaldada por todos los grupos políticos con representación– en la que se posiciona, de manera firme, junto a la Cofradía de Pescadores de la localidad, rechazando las recientes obligaciones impuestas por la modificación del Reglamento 2023/2842 del Parlamento Europeo sobre el control de pesca, que entraron en vigor el pasado 10 de enero.

Este respaldo de la administración local se traduce, además, en un apoyo explícito a las movilizaciones que se llevarán a cabo este lunes 19 en todo el Estado, concidiendo con la reunión entre las diferentes federaciones autonómicas y española y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Así, el Consistorio cedeirés anuncia que la lonja permanecerá cerrada y que el puerto acogerá una concentración por la tarde (16.00 horas).

Barcos de baixura amarrados en Curuxeiras

Las cofradías van a la huelga por el nuevo reglamento de control de pesca

Más información

Cabe recordar que la nueva normativa afecta a buques de más de doce metros de eslora y supondrá, denuncia el sector, una alteración drástica de la operativa diaria de la flota.

Uno de los puntos de mayor fricción es la generalización de la obligación de notificar la llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas de antelación. “Resulta inadmisible a imposición (...) para embarcacións que faenan a poucos minutos da costa. Está a obrigarse aos barcos a parar e esperar antes de entrar en porto, o que conleva unha perda de diñeiro, só para cumprir cun trámite burocrático sen fundamento”, recoge el texto del Concello.

Además del impacto económico, la declaración institucional alerta sobre las consecuencias directas en el producto –“deteriora a calidade do peixe fresco, devaluando o valor en lonxa”– y para la seguridad de las tripulaciones, “forzando aos barcos a permanecer no mar cando poderían estar a salvo en porto”.

“Kilogramo cero”

Junto a los tiempos de notificación, otro de los pilares de la oposición del sector al nuevo reglamento es el denominado “kilogramo cero”, que elimina la franquicia que permitía no declarar especies por debajo de los 50 kilos.

A este respecto, el pronunciamiento oficial del Ayuntamiento Cedeirés señala a lo ya expresado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. “Pretender que un pescador pese gramos en cuberta, co barco en movemento e en plena faena, non é control: é descoñecemento absoluto de como se traballa no mar”.

Así las cosas, el sector exige a la Secretaría General de Pesca la exención inmediata de la obligación de notificación previa para los barcos con mareas inferiores a 24 horas, así como un plazo máximo de 30 minutos “como medida transitoria e subsidiaria, axustada ao tempo real de navegación”. Se demanda, asimismo, instrucciones claras y vinculantes para que no se exija el registro del “kilogramo cero” y que se permita el cálculo de ejemplares en capturas mínimas, “evitando estimacións ficticias e sancións inxustas”, reza el texto.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Abiertas las inscripciones para participar en la Fiesta de las Pepitas
Montse Fernández
Cabanas depósito de aguas de Pedra do Couto

Cabanas finaliza la puesta a punto de la red de agua entre Pedra do Couto y Vilar do Colo
Redacción
Zona de intervención

As Pontes licita los trabajos para mejorar la seguridad vial en el núcleo rural de O Paraño
Redacción
Desfile de comparsas en Fene el pasado 2025

Fene se prepara para el “aluvión” de comparsas el Miércoles de Ceniza
Verónica Vázquez