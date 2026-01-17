Cedeira cierra filas con el sector pesquero ante el nuevo control europeo

Pesqueros en el puerto cedeirés este mes de enero Jorge Meis

Frente común en Cedeira para defender los intereses del sector pesquero. El Ayuntamiento ha realizado una declaración institucional –respaldada por todos los grupos políticos con representación– en la que se posiciona, de manera firme, junto a la Cofradía de Pescadores de la localidad, rechazando las recientes obligaciones impuestas por la modificación del Reglamento 2023/2842 del Parlamento Europeo sobre el control de pesca, que entraron en vigor el pasado 10 de enero.

Este respaldo de la administración local se traduce, además, en un apoyo explícito a las movilizaciones que se llevarán a cabo este lunes 19 en todo el Estado, concidiendo con la reunión entre las diferentes federaciones autonómicas y española y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime. Así, el Consistorio cedeirés anuncia que la lonja permanecerá cerrada y que el puerto acogerá una concentración por la tarde (16.00 horas).

Las cofradías van a la huelga por el nuevo reglamento de control de pesca Más información

Cabe recordar que la nueva normativa afecta a buques de más de doce metros de eslora y supondrá, denuncia el sector, una alteración drástica de la operativa diaria de la flota.

Uno de los puntos de mayor fricción es la generalización de la obligación de notificar la llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas de antelación. “Resulta inadmisible a imposición (...) para embarcacións que faenan a poucos minutos da costa. Está a obrigarse aos barcos a parar e esperar antes de entrar en porto, o que conleva unha perda de diñeiro, só para cumprir cun trámite burocrático sen fundamento”, recoge el texto del Concello.

Además del impacto económico, la declaración institucional alerta sobre las consecuencias directas en el producto –“deteriora a calidade do peixe fresco, devaluando o valor en lonxa”– y para la seguridad de las tripulaciones, “forzando aos barcos a permanecer no mar cando poderían estar a salvo en porto”.

“Kilogramo cero”

Junto a los tiempos de notificación, otro de los pilares de la oposición del sector al nuevo reglamento es el denominado “kilogramo cero”, que elimina la franquicia que permitía no declarar especies por debajo de los 50 kilos.

A este respecto, el pronunciamiento oficial del Ayuntamiento Cedeirés señala a lo ya expresado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. “Pretender que un pescador pese gramos en cuberta, co barco en movemento e en plena faena, non é control: é descoñecemento absoluto de como se traballa no mar”.

Así las cosas, el sector exige a la Secretaría General de Pesca la exención inmediata de la obligación de notificación previa para los barcos con mareas inferiores a 24 horas, así como un plazo máximo de 30 minutos “como medida transitoria e subsidiaria, axustada ao tempo real de navegación”. Se demanda, asimismo, instrucciones claras y vinculantes para que no se exija el registro del “kilogramo cero” y que se permita el cálculo de ejemplares en capturas mínimas, “evitando estimacións ficticias e sancións inxustas”, reza el texto.