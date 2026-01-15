Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Obradoiro

Teatro Playback en Cedeira: un taller psico-artístico no que as historias propias cobran vida

A actividade desenvolverase este sábado 17 en La Casa Pepanova, na zona de Montoxo

Redacción
15/01/2026 12:31
Imagen de recurso
Imagen de recurso
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Este sábado 17 celebrarase en Cedeira, en La Casa Pepanova da zona de Montoxo, un obradoiro de introdución ao Teatro Playback, que se desenvolverá entre as 11.30 e as 14.00 horas. As persoas interesadas en participar deben reservar praza previamente, poñéndose en contacto no 611 281 910 (socios 20 euros e o resto 25).

O encontro constitúe unha auténtica oportunidade de ver representadas no escenario as historias propias que desexe compartir co grupo a persoa participante en cuestión. Non obstante, dende a organización advirten que non é necesario ser actor para apuntarse ao taller e que a maxia ocorra.

De feito, trátase dunha actividade enfocada a todo tipo de persoas, baseada no Teatro ­Pl­ayba­k, un método que fusiona arte e psicoloxía para fomentar o diálogo e a interconexión entre individuos.

Na práctica realizarase teatro contemporáneo improvisado, de maneira que os actores van representando as historias que propón o público e, ao mesmo tempo, compróbase como ata o momento máis aparentemente insignificante convértese nunha obra de arte.

Por medio desta disciplina desenvólvese a empatía, a espontaneidade, a creatividade e a intelixencia emocional.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Tienda de proximidad

Las tiendas de proximidad se consolidan como canal imprescindible para el consumo local en Galicia
Redacción
Participantes en el Club de Debate Alingua en una jornada formativa

Equipos del IES Canido y del Saturnino Montojo se retan en el Club de Debate Alingua 2026
Redacción
El secretario de Estado de Industria y el presidente de Galicia HUB Defensa con socios

Encuentro estratégico entre el secretario de Estado de Industria y Galicia HUB Defensa
Redacción
Durante la primera llamada, el 112 no pudo comunicarse con el alertante

Los bomberos de Ferrol liberan a un conductor atrapado tras sufrir una salida de vía en la AP-9
J Guzmán