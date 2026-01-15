Teatro Playback en Cedeira: un taller psico-artístico no que as historias propias cobran vida
A actividade desenvolverase este sábado 17 en La Casa Pepanova, na zona de Montoxo
Este sábado 17 celebrarase en Cedeira, en La Casa Pepanova da zona de Montoxo, un obradoiro de introdución ao Teatro Playback, que se desenvolverá entre as 11.30 e as 14.00 horas. As persoas interesadas en participar deben reservar praza previamente, poñéndose en contacto no 611 281 910 (socios 20 euros e o resto 25).
O encontro constitúe unha auténtica oportunidade de ver representadas no escenario as historias propias que desexe compartir co grupo a persoa participante en cuestión. Non obstante, dende a organización advirten que non é necesario ser actor para apuntarse ao taller e que a maxia ocorra.
De feito, trátase dunha actividade enfocada a todo tipo de persoas, baseada no Teatro Playbak, un método que fusiona arte e psicoloxía para fomentar o diálogo e a interconexión entre individuos.
Na práctica realizarase teatro contemporáneo improvisado, de maneira que os actores van representando as historias que propón o público e, ao mesmo tempo, compróbase como ata o momento máis aparentemente insignificante convértese nunha obra de arte.
Por medio desta disciplina desenvólvese a empatía, a espontaneidade, a creatividade e a intelixencia emocional.