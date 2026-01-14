Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cedeira

Cedeira adecentará once viales municipales por 135.688 euros

Las obras se acometerán con cargo al POS+2025 de la Diputación

Redacción
14/01/2026 18:42
Uno de los caminos en los que actuará el Concello
Uno de los caminos en los que actuará el Concello
Cedida
Cedeira pavimentará once caminos municipales con una inversión de 135.688 euros (IVA inlcuido). Este es el importe por el cual el Concello acaba de sacar a licitación los trabajos, que se sufragarán con cargo al plan POS+2025 de la Diputación de A Coruña y que afectará a cerca de cuatro kilómetros de pistas repartidas por las diferentes parroquias de la localidad.

En concreto, las tareas de mejora se llevarán a cabo en los caminos que unen Cimadevila y la DP-2202; el de A Riba; Penadaguía-Fragoso-DP-2202; Fragoso; Penadaguía; O Beco; el de la calle Floreal; Agrochao; el que une este último lugar y San Cosme de Piñeiro; y el que une Esteiro y el Camiño Real da Madalena. “Son viais de diferente lonxitude, desde os 35 metros do máis curto ata os 810 do máis longo”, expone el ejecutivo local.

Desde el Concello se incidió en la situación de deterioro que presentan las plataformas

Cedeira mejorará por 82.500 euros y la ayuda de Agader cuatro caminos de Cervo y Piñeiro

Más información

El Concello explica que el proyecto recoge las tareas a acometer en función del estado en el que se encuentre cada vial y de la intensidad del tráfico rodado. El plazo de ejecución será de cinco meses.

