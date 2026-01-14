Cedeira adecentará once viales municipales por 135.688 euros

Uno de los caminos en los que actuará el Concello Cedida

Cedeira pavimentará once caminos municipales con una inversión de 135.688 euros (IVA inlcuido). Este es el importe por el cual el Concello acaba de sacar a licitación los trabajos, que se sufragarán con cargo al plan POS+2025 de la Diputación de A Coruña y que afectará a cerca de cuatro kilómetros de pistas repartidas por las diferentes parroquias de la localidad.

En concreto, las tareas de mejora se llevarán a cabo en los caminos que unen Cimadevila y la DP-2202; el de A Riba; Penadaguía-Fragoso-DP-2202; Fragoso; Penadaguía; O Beco; el de la calle Floreal; Agrochao; el que une este último lugar y San Cosme de Piñeiro; y el que une Esteiro y el Camiño Real da Madalena. “Son viais de diferente lonxitude, desde os 35 metros do máis curto ata os 810 do máis longo”, expone el ejecutivo local.

El Concello explica que el proyecto recoge las tareas a acometer en función del estado en el que se encuentre cada vial y de la intensidad del tráfico rodado. El plazo de ejecución será de cinco meses.