Cedeira aprueba un proyecto de un puente de madera para facilitar las excavaciones de O Sarridal

Castro de O Sarridal, en Cedeira Cedida

La Xunta de Gobierno del Concello de Cedeira aprobó un proyecto técnico para la construcción de una pasarela de madera en el castro de O Sarridal y la solicitud a la Diputación de una subvención, al amparo del programa para actuaciones de protección especial sobre el patrimonio cultural público o de gestión municipal, para costearla.

La previsión es que la obra, presupuestada en 42.295,64 euros sea financiada con 33.837 euros por la Diputación y 8.459,64 euros por el Concello.

La pasarela de madera permitirá realizar excavaciones arqueológicas en la zona por la que va el camino hacia el Castillo de la Concepción, junto a las estructuras castreñas ya exhumadas, sin que los trabajos afecten al tránsito peatonal. Se espera que con el levantamiento de esta área se pueda completar el descubrimiento del hoyo, el pavimento y el muro del castro.

O Sarridal es uno de los yacimientos más importantes del noroeste peninsular.