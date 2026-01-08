Cedeira presenta a Portos el proyecto constructivo para una nueva nave

Vistas del puerto cedeirés Daniel Alexandre

Cedeira da un paso más para mejorar las infraestructuras deportivas del municipio. Lo hace con la reciente presentación a Portos de Galicia del proyecto técnico para la construcción de una nueva nave de actividades náuticas. El Concello formalizó la solicitud de ocupación de dominio portuario, con el objetivo de dotar al club de remo local de unas instalaciones modernas y funcionales, valoradas en 312.612,50 euros.

Así las cosas, la futura edificación se ubicará en el área que actualmente funciona como aparcamiento, un punto estratégico seleccionado por su cercanía a la rampa de acceso al mar, lo que facilitará la entrada y salida de las embarcaciones.

Aunque el edificio principal tendrá una superficie de 300 metros cuadrados –con una planta rectangular de 15x20–, la solicitud de concesión del Ayuntamiento cedeirés abarca un área total de 468 metros cuadrados. Esta diferencia responde, explican desde el Consistorio que dirige Pablo Moreda, a la planificación de una zona de servicio perimetral con aceras y la reserva de espacio en la zona oeste para una futura ampliación cubierta. En cuanto al diseño del inmueble, desde el Concello indican que priorizará la operatividad para los deportistas. El interior contará con una amplia zona diáfana destinada al almacenaje de las embarcaciones, a la que se accederá a través de tres grandes portalones situados en la fachada sur.

Además, el proyecto recoge áreas específicas para la preparación física, como un apartado para gimnasio de 120 metros cuadrados y otros 24 para la instalación de vestuarios.

El ejecutivo local incide en que esta actuación es un reconocimiento a la trayectoria y los éxitos cosechados por el club cedeirés y que se enmarca, asismismo, en una estrategia más amplia de inversión.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que está en proceso de licitación la construcción de un Centro de Entrenamiento Deportivo Especializado (CADE), con un presupuesto que supera los 689.700 euros. El Consistorio hará frente a esta intervención con una aportación del Fondo Adicional de Cooperación Local de 344.899,74 euros.