O Balcón Teatro revisita o ‘true crime’ na súa estrea debut: “Cinzas ás cinzas”
Unha residencia artística no concello de Cedeira permitiu, tras o crowfounding, materializar a obra do grupo naronés
O proceso de investigación que desencadeou en “Cinzas ás cinzas”, a primeira produción da compañía O Balcón Teatro, puxo a proba a estabilidade mental dos seus creadores, que se propuxeron afondar nunha temática habitual para o conxunto da sociedade e, independentemente da súa coherencia, de plena actualidade. Xa só por estes motivos e por tratarse do debut dun proxecto de Ferrolterra, nacido en Narón e materializado en Cedeira, vale a pena non faltar á estrea do sábado 24, neste último territorio.
Catro personaxes centrais, un deles nunca en escena, rodeados doutros moitos como un policía ou unha presentadora de televisión, que serven para representar distintas dimensións da sociedade. Do mesmo xeito, esas figuras principais “son compañeiros de piso [non amigos], pero que tamén representan unha realidade bastante contemporánea, que é dalgunha forma a precariedade adulta”, explica un dos actores, Nelu Vermouth.
Non obstante, a crítica social focaliza no morbo que adoitan suscitar os asasinatos, convertidos en xénero cinematográfico: “hai algo detrás que nunca se chegou a explorar”, advirte outra das integrantes do elenco, Sandra Martínez. “Creo que ninguén se parou a pensar nunca que é un true crime”, continúa a actriz, que fai fincapé nun dato obvio, nos dous sentidos da palabra: “é algo que pasou de verdade, algo que pode ser moi doloroso para moitas persoas” e que, aínda así, resulta un asunto “super interesante para a xente”.
Os límites sobre que é realidade e cando se trata de ficción televisada difumínanse intencionadamente a través do título, que identifica tanto a propia obra como unha serie que aparece dentro da súa historia. “Cinzas ás cinzas” lembra unha frase recurrente na cultura angloparlante, “Ashes to ashes”, que se inclúe en numerosas letras de cancións e outros produtos culturais. Esta potencialidade non podía deixarse escapar, polo que dende O Balcón Teatro tomaron a decisión a tempo e cambiaron o nome que escolleran nun inicio, “Novela negra”.
Con esta denominación coñecen a peza as persoas que xa colaboraron nunha campaña de recadación económica lanzada en novembro de 2024, precisamente para o desenvolvemento desta primeira produción. “A pesar de que conseguir axudas públicas para nova creación non é fácil e o proceso burocrático é interminable, existe outra forma de creación a través do tecido comunitario: ao final conseguimos levar a cabo esta obra grazas á xente que creu en nós desinteresadamente”, valora Uxía Muíño, a terceira integrante.
Primeiros pasos
A compañía botou andar a finais do 2023, aínda que non foi até o ano seguinte cando se deu a coñecer nas redes sociais (@obalcon_teatro), un enderezo que convidan para poñerse en contacto co público e non perder ningunha novidade.
A primeira idea do Balcón foi a representación de “Crimen perfecto”, a obra de Frederick Knott que se estreou en 1952 e que inspirou, dous anos despois, a rodaxe da película homónima de Alfred Hitchcock. Segundo apunta Nelu Vermouth, esta peza “estaba moi contextualizada no século pasado”, polo que as tarefas precisas para traer a historia á contemporaneidade, sumadas a outras desvantaxes relacionadas cos dereitos legais, levaron ao grupo a pensar cales eran as temáticas que lles interesaban realmente do texto e se pagaría a pena crear un propio.
Naquel momento no que o colectivo aínda estaba construíndo os seus alicerces, no panorama mediático falábase do caso Sancho, practicamente coincidindo no tempo en que comezaba a rodaxe da miniserie “El caso Asunta”. Tanto o ambiente daquela primeira proposta como o contexto sociocultural no que xurdiu apuntaban cara un mesmo punto. Así, a produción xestouse a partir dun proceso totalmente orgánico que comezou cunha serie de xuntanzas para improvisar, nas que ían poñendo sobre a mesa as súas opinións sobre o chamado “true crime” e tamén sobre o seu tratamento.
“Unha cousa que me pareceu moi curiosa no seu momento foi que en España, os crimes son levados dende o punto da víctima, pero en América, por exemplo, é o punto do asasino”, comenta Alex Rocha, director da obra, que reflexiona sobre a orixe destes criterios, se realmente importa algún dos dous axentes ou o fundamentalmente interesante é o morbo para o espectador.
Os resultados da investigación e as referencias que ían adquirindo sobre o tema poñíanse en común nos encontros, resultando nun proceso “traumático” para os membros da compañía, que se somerxeron en lecturas, audiovisuais ou outro tipo de contidos vinculados, como o semanario “El Caso”, nun período darredor de seis meses.
“A obra está plagada de frases reais que se dixeron”, adianta Sandra Martínez, que pon os exemplos duns fragmentos de entrevistas a Candela Peña ou a Rodolfo Sancho. De feito, tal e como engade Uxía Muíño, “hai xente que vai ver a obra e as partes que lle parezan máis esaxeradas son sacadas ‘tal cual’ de cousas que pasaron”.
Compañía
Dende O Balcón dan conta da falla de facilidades para que proxectos coma este, que por estar comezando non poden pensar nun alugueiro, fagan uso dunhas instalacións culturais que, segundo resalta Nelu Vermouth, abundan nas distintas parroquias do concello de Narón, o berce da compañía.
“Nós tamén buscabamos ese apoio porque ao final somos todas de aquí, nacidas aquí e todas empezamos a contactar co teatro aquí”, enfatiza Sandra Martínez que, de feito, xunto a Alex Rocha, formouse na renomeada escola de Narón, polo que a idea do Balcón era que a produción quedase por e para o seu territorio.
“Non é falta de espazos físicos, senón acceso a eses espazos, que moitas veces non se están utilizando”, recalca Uxía Muíño, ao mesmo tempo que Alex Rocha considera que as eivas son aínda maiores para o teatro que para outras artes.
Como solución, O Balcón instalouse no baixo particular de Uxía, un local que aproveitaron para realizar as primeiras improvisacións, coñecerse incluso e tamén desenvolver a parte creativa: “estivo moi ben para crear ese texto pero si que chega un punto que non é suficiente”, relata Sandra, sobre todo en referencia á falla dun escenario.
Equipo
Aínda que O Balcón Teatro son Sandra Martínez, Uxía Muíño, Alex Rocha e Nelu Vermouth, este último integrante traslada o agradecemento a “moitísima xente da nosa contorna que nos abriu portas en todos os termos”, ao ofrecerse a axudar con distintas tarefas, sinal de “esperanza” para o porvir do panorama cultural en Ferrolterra.
Ademais, no cartel do espectáculo figuran Juan Villar (espazo sonoro), Sentidiño e O Balcón (escenografía), así como os colaboradores Elvira Arranz, Daniel Prieto, Kevin Lorenzo, Alex Rego e Ángel Iglesias.
Un proxecto con futuro grazas á aposta do Concello de Cedeira
A compañía naronesa O Balcón Teatro atopou no Concello de Cedeira, unha zona coa que os artistas xa tiñan vínculos anteriores, fóra da potente actividade teatral que alí se oferta, a oportunidade de estrear “Cinzas ás cinzas”. Despois doutros intentos sen éxito, destacan a predisposición do técnico de Cultura Quique Vázquez, que trasladou a nova que de disporían, durante un mes, do auditorio municipal para unha residencia artística.
Neste espazo as posibilidades multiplícanse: pódense probar aspectos como a iluminación ou o son, mais, particularmente útil para os membros é “poder gravar un vídeo para a distribución posterior”, sinala Nelu Vermouth.
Aínda que o futuro dun colectivo tan novo coma esta pode cambiar en calquera momento, dende dentro van saíndo ideas como abrirse máis ao mundo das artes escénicas en xeral, concentrarse nalgunha especialidade como a pedagoxía teatral, ou volcarse noutro tipo de proxectos concretos. É o caso da proposta que escribiu Sandra Martínez, bióloga de formación moi conectada ao eido da educación medioambiental, que xa está entre mans da compañía e que levaría esta temática ao público infantil.