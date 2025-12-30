La supuesta inocentada que advirtió de un incendio falso en Cedeira parece no haber sido intencionada

Imagen de archivo de una intervención de Protección Civil de Cedeira el pasado octubre Cedida

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira, que el pasado domingo denunciaba una supuesta “inocentada” al advertir de un incendio y una vez desplegados los efectivos se recibió una llamada de que no existía el fuego, apuntó después que la persona que llamó no lo hizo de mala fe y que él mismo había sido víctima de una inocentada “de mal gusto y poco pensada”.