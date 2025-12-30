Cedeira
La supuesta inocentada que advirtió de un incendio falso en Cedeira parece no haber sido intencionada
Parece que él mismo había sido, a su vez, víctima de una broma
La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira, que el pasado domingo denunciaba una supuesta “inocentada” al advertir de un incendio y una vez desplegados los efectivos se recibió una llamada de que no existía el fuego, apuntó después que la persona que llamó no lo hizo de mala fe y que él mismo había sido víctima de una inocentada “de mal gusto y poco pensada”.