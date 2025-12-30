Cedeira reforma los parques infantiles de la zona de San Isidro con nuevos elementos

Uno de los parques infantiles de Cedeira Cedida

El Concello de Cedeira acaba de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público los expedientes de licitación de dos obras que se van a acometer con cargo al Plan de Obras y Servicios de la Diputación (POS+2025), con una inversión que suma 256.432,55 euros.

Se trata de los proyectos de mejora de los parques de juegos situados en la zona de San Isidro. Uno de ellos es el de la Praza da Constitución y otro, el que se sitúa muy próximo, en el área recreativa de A Madalena.

La obra que se va a realizar en el parque de la Praza da Constitución tiene un presupuesto de 90.879,85 euros y servirá para subsanar deficiencias y también para mejorar tanto la pavimentación como los elementos de juego instalados, colocando también otros nuevos y de mayor capacidad.

Se renovará el pavimento de caucho y los elementos de juego pasarán de los cinco actuales a ocho. El proyecto para el parque del área de A Madalena prevé también la renovación y la ampliación de la superficie de pavimento de caucho.

Se levantarán los elementos de juego para su reparación y reubicación y se colocarán otros nuevos, como un barco con más de 124 m2 de planta y un balancín carrusel cuádruple. El área de juego sumará cerca de 72 metros más. La inversión asciende a 165.552,70 euros.