Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Un individuo moviliza a los servicios de emergencia en Cedeira por una inocentada

Alertó de un incendio en la villa, llamando poco después para decir que era una broma

Redacción
28/12/2025 21:42
La entidad recordó que estas conductas son una infracción de la Lei de Emerxencias de Galicia
La entidad recordó que estas conductas son una infracción de la Lei de Emerxencias de Galicia
AEC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira denunció esta tarde por las redes que un individuo hizo uso de los servicios autonómicos de emergencias para hacer una inocentada. Según señala la entidad, esta persona, de la que no se han aportado datos, alertó al CIAE-112 de un incendio en la cocina de un inmueble situado en el número 14 de la avenida Salinas.

Poco después, cuando ya se habían movilizado hasta el punto efectivos de la Policía Local, el GES de Ortigueira, los Bombeiros do Eume y Protección Civil, así como una ambulancia del 061, el vecino volvió a contactar con la central autonómica para aclarar que se trataba de una broma.

Ante esta situación, la agrupación advierte de que esta clase de conductas suponen una infracción sancionable de la Lei de Emerxencias de Galicia, avanzando que el 112 ya ha puesto el suceso en conocimiento de la Guardia Civil –recordando además que estas llamadas se graban y cuentan con un registro del teléfono y la ubicación del mismo–.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Entrega de productos de la ría donados por el pósito ferrolano a la Cocina Económica de Ferrol la pasada semana

La Cofradía de Ferrol colabora con el menú navideño de la Cocina Económica de A Coruña
J Guzmán
Belén Orden Tercera reportaje

Jóvenes y comprometidos con la causa de aportar vida al Belén de la Orden Tercera
Montse Fernández
Ganadores y última clasificada de esta edición

Artábria da a conocer a los ganadores de su tradicional concurso de tortillas de patata
Redacción
Uno de los baches “históricos”, en la calle Navegantes

Canido tira de ingenio para denunciar los múltiples baches que se siguen acumulando por las calles del barrio
J Guzmán