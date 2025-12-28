Un individuo moviliza a los servicios de emergencia en Cedeira por una inocentada

La entidad recordó que estas conductas son una infracción de la Lei de Emerxencias de Galicia AEC

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Cedeira denunció esta tarde por las redes que un individuo hizo uso de los servicios autonómicos de emergencias para hacer una inocentada. Según señala la entidad, esta persona, de la que no se han aportado datos, alertó al CIAE-112 de un incendio en la cocina de un inmueble situado en el número 14 de la avenida Salinas.

Poco después, cuando ya se habían movilizado hasta el punto efectivos de la Policía Local, el GES de Ortigueira, los Bombeiros do Eume y Protección Civil, así como una ambulancia del 061, el vecino volvió a contactar con la central autonómica para aclarar que se trataba de una broma.

Ante esta situación, la agrupación advierte de que esta clase de conductas suponen una infracción sancionable de la Lei de Emerxencias de Galicia, avanzando que el 112 ya ha puesto el suceso en conocimiento de la Guardia Civil –recordando además que estas llamadas se graban y cuentan con un registro del teléfono y la ubicación del mismo–.