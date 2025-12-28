Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Más de una docena de jabalíes, en pleno centro de Cedeira

Los animales campaban a sus anchas por la zona de la estación de autobuses

Redacción
28/12/2025 15:18
Hasta 14 jabalíes se congregaron en la mañana de este domingo las inmediacionesde la estación de Cedeira
Hasta 14 jabalíes se congregaron en la mañana de este domingo las inmediacionesde la estación de Cedeira
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

No es raro ver ya en las zonas urbanas piaras enteras de jabalíes, pero a pleno día y con sol radiante, es menos frecuente toparse con más de una docena de estos animales en pleno centro, como sucedió al mediodía de este domingo en Cedeira.

Quienes paseaban por la villa pudieron en ver, en torno a las doce del mediodía a un grupo de hasta 14 jabalíes, de gran tamaño junto a sus crías en las inmediaciones de la estación de autobuses cedeiresa.

La cantidad de jabalíes en la zona ha llevado a que en varias ocasiones se lleven a cabo batidas autorizadas de estos animales, en colaboración con la Sociedade de Cazadores, con el fin de dispersar a los animales de zonas que puedan revertir peligrosidad para conductores y ciudadanos.

El mes pasado se produjo una batida en la zona de San Isidro y A Maravilla, controlada por Policía Local y Protección Civil.

Ya el 2024 se decretó emergencia cinética temporal en esta comarca por parte de la Xunta, para controlar la superpoblación.

De hecho, este incremento descontrolada de jabalíes hace que los animales ya no solo ronden por las afueras de la villa sino que se internen, con plena tranquilidad hasta el centro de esta, como sucedió este domingo.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El pasado 2024, Galicia Magic Fest se celebró en el teatro Jofre

La mejor magia del mundo anima la Navidad: Galicia Magic Fest se detiene en Narón
Redacción
Un inicio demoledor fue clave para el aplastante triunfo ferrolano

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Había que mejorar en cuanto al rebote y las pérdidas para poder competir”
Redacción
Claire Melia estuvo muy bien defensivamente

El Baxi Ferrol conserva su reinado en Galicia (71-67)
Iago Couce
El de la Merced también se puede visitar desde este viernes

El Belén de la Merced vuelve a ganar el concurso Alfredo Martín
Montse Fernández