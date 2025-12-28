Más de una docena de jabalíes, en pleno centro de Cedeira

Hasta 14 jabalíes se congregaron en la mañana de este domingo las inmediacionesde la estación de Cedeira

No es raro ver ya en las zonas urbanas piaras enteras de jabalíes, pero a pleno día y con sol radiante, es menos frecuente toparse con más de una docena de estos animales en pleno centro, como sucedió al mediodía de este domingo en Cedeira.

Quienes paseaban por la villa pudieron en ver, en torno a las doce del mediodía a un grupo de hasta 14 jabalíes, de gran tamaño junto a sus crías en las inmediaciones de la estación de autobuses cedeiresa.

La cantidad de jabalíes en la zona ha llevado a que en varias ocasiones se lleven a cabo batidas autorizadas de estos animales, en colaboración con la Sociedade de Cazadores, con el fin de dispersar a los animales de zonas que puedan revertir peligrosidad para conductores y ciudadanos.

El mes pasado se produjo una batida en la zona de San Isidro y A Maravilla, controlada por Policía Local y Protección Civil.

Ya el 2024 se decretó emergencia cinética temporal en esta comarca por parte de la Xunta, para controlar la superpoblación.

De hecho, este incremento descontrolada de jabalíes hace que los animales ya no solo ronden por las afueras de la villa sino que se internen, con plena tranquilidad hasta el centro de esta, como sucedió este domingo.