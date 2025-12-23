Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira y Diputación firman el acuerdo para la reforma de la piscina

En total, se invertirán 588.790 euros en los trabajos del proyecto de ampliación de las instalaciones

Redacción
23/12/2025 21:45
Un momento de la rúbrica
Un momento de la rúbrica
Diputación
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Cedeira y la Diputación de A Coruña han rubricado el convenio de colaboración que permitirá cofinanciar las obras de ampliación y reforma de la piscina municipal. La firma contó con la presencia del presidente provincial, Valentín González Formoso, el regidor, Pablo Moreda, así como el edil cedeirés Noel López.

La actuación contará con una inversión total de 588.790,08 euros, de los que el organismo aportará el 51% (300.000 euros), siendo asumida la cantidad restante por el Consistorio (288.790,08).

El proyecto, redactado por el arquitecto Iván Rivas Rico, permitirá modernizar una infraestructura que data de 1985 y que presenta “importantes carencias tanto en termos de eficiencia enerxética como de funcionalidade e capacidade”, remarcan desde la Diputación.

Así, la piscina “crecerá” tanto a lo largo como a lo ancho, con una ampliación de su vaso para adaptarlo a las necesidades actuales de la vecindad y los clubes cedeireses. Pasará, pues, de los 16x8 metros actuales a los 25x11,6. “É unha vella aspiración do Concello, que inicialmente pretendeu artellar un programa de financiación a tres bandas, contando coa Xunta, para construír unha nova instalación”, incide el ejecutivo cedeirés.

Pantalla de las instalaciones cedeiresas

Cedeira se suma a la red estatal de piscinas inteligentes de la Federación de Natación

Más información

Dicho vaso dispondrá de revestimientos antirresbaladizos, una señalización adecuada de las profundidades y materiales de alta calidad que garanticen su durabilidad y estanqueidad.

También verá mejorada su envolvente, con la ejecución de nuevos cerramientos y muros de hormigón armado, la incorporación de aislamiento térmico continuo en sus fachadas y cubierta, así como la sustitución de los actuales paneles de policarbonato por cierres de vidrio aislante que permitan “manter a entrada de luz natural ao tempo que se incrementa notablemente o confort térmico no interior da instalación”, remarca el organismo provincial.

“Este convenio é un paso máis da Deputación na mellora das infraestruturas deportivas municipais, especialmente en concellos como Cedeira, onde estes equipamentos cumpren unha función social fundamental”, remarcó González Formoso.

Por su parte, Moreda hizo hincapié en que las instalaciones “presentaban limitacións evidentes, tanto polo seu tamaño como polas condicións de confort. Grazas a esta colaboración, imos poder acometer unha reforma integral que a converterá nunha instalación máis moderna, eficiente e adaptada ás necesidades reais de Cedeira”, aseveró, poniendo el foco en que la intervención “supón un salto cualitativo para o deporte no noso concello, permitindo ampliar usos e ofrecer un espazo máis cómodo e sostible para todas as persoas usuarias”

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Portadores de San Juan Evangelista en la Semana Santa de 2024

Un portador denuncia a la Cofradía de Dolores y a un responsable ante la AEPD
Redacción
Los jugadores del Racing se lamentan tras la derrota sufrida en Avilés

Al Racing de Ferrol lo condenan los goles finales
Juan Quijano
Las obras en los campos fueron adjudicadas a la empresa Prace

Adjudicados los servicios de arqueología para la segunda fase de “Abrir Ferrol ao Mar”
J Guzmán
El alcalde, José Manuel Rey, durante su comparecencia posterior a la última Xunta de Goberno Local

El Concello celebra el apoyo unánime sindical a su nueva Relación de Puestos de Trabajo
J Guzmán