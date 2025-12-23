Cedeira y Diputación firman el acuerdo para la reforma de la piscina
En total, se invertirán 588.790 euros en los trabajos del proyecto de ampliación de las instalaciones
El Concello de Cedeira y la Diputación de A Coruña han rubricado el convenio de colaboración que permitirá cofinanciar las obras de ampliación y reforma de la piscina municipal. La firma contó con la presencia del presidente provincial, Valentín González Formoso, el regidor, Pablo Moreda, así como el edil cedeirés Noel López.
La actuación contará con una inversión total de 588.790,08 euros, de los que el organismo aportará el 51% (300.000 euros), siendo asumida la cantidad restante por el Consistorio (288.790,08).
El proyecto, redactado por el arquitecto Iván Rivas Rico, permitirá modernizar una infraestructura que data de 1985 y que presenta “importantes carencias tanto en termos de eficiencia enerxética como de funcionalidade e capacidade”, remarcan desde la Diputación.
Así, la piscina “crecerá” tanto a lo largo como a lo ancho, con una ampliación de su vaso para adaptarlo a las necesidades actuales de la vecindad y los clubes cedeireses. Pasará, pues, de los 16x8 metros actuales a los 25x11,6. “É unha vella aspiración do Concello, que inicialmente pretendeu artellar un programa de financiación a tres bandas, contando coa Xunta, para construír unha nova instalación”, incide el ejecutivo cedeirés.
Dicho vaso dispondrá de revestimientos antirresbaladizos, una señalización adecuada de las profundidades y materiales de alta calidad que garanticen su durabilidad y estanqueidad.
También verá mejorada su envolvente, con la ejecución de nuevos cerramientos y muros de hormigón armado, la incorporación de aislamiento térmico continuo en sus fachadas y cubierta, así como la sustitución de los actuales paneles de policarbonato por cierres de vidrio aislante que permitan “manter a entrada de luz natural ao tempo que se incrementa notablemente o confort térmico no interior da instalación”, remarca el organismo provincial.
“Este convenio é un paso máis da Deputación na mellora das infraestruturas deportivas municipais, especialmente en concellos como Cedeira, onde estes equipamentos cumpren unha función social fundamental”, remarcó González Formoso.
Por su parte, Moreda hizo hincapié en que las instalaciones “presentaban limitacións evidentes, tanto polo seu tamaño como polas condicións de confort. Grazas a esta colaboración, imos poder acometer unha reforma integral que a converterá nunha instalación máis moderna, eficiente e adaptada ás necesidades reais de Cedeira”, aseveró, poniendo el foco en que la intervención “supón un salto cualitativo para o deporte no noso concello, permitindo ampliar usos e ofrecer un espazo máis cómodo e sostible para todas as persoas usuarias”