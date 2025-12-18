Aneiros destaca la inversión de 775.000 euros en mejora de equipamientos en los pósitos
La agrupación de Cedeira se benefició de una subvención de 322.800 euros
La delegada territorial de la Xunta en la comarca, Martina Aneiros, aseguró ayer en el transcurso de una visita a la cofradía de Cedeira que la administración autonómica, a través de la Consellería do Mar, apoyó este año con más de 775.000 euros a los pósitos de la zona, concretamente a los de Ferrol Barallobre, Pontedeume y también Cedeira, para la modernización y mejora de los equipamientos y de las infraestructuras de los puertos pesqueros, lugares de desembarque o lonjas.
En el caso de la cofradía cedeiresa, Aneiros recordó que esta se benefició de una subvención de 322.800 euros que se invirtieron en la adquisición de una carretilla y seis traspalés manuales, así como un túnel de lavado de cajas en circuito cerrado con agua caliente jabonosa y aclarado.
Por otra parte, la delegada territorial informó de que la convocatoria contó con un presupuesto total de nueve millones a repartir entre esta anualidad y la que viene, y tuvo la participación financiera del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura –Fempa–.